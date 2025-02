Perfila Senado aprobar reforma al Infonavit este jueves; tendrá “algunos cambios”: Noroña

Pese a cuestionamientos y advertencias, la reforma sobre Infonavit se dictaminará este miércoles en comisiones del Senado para aprobarla l jueves mientras que el presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Luis Armando Melgar llamó al sector empresarial y laboral a presentar por escrito sus inquietudes sobre esta reforma para incorporarlas en la discusión del dictamen.

“He escuchado y he tenido conversaciones donde ellos me dicen, yo lo que les digo, señores si hay algo en lo que ustedes no estén de acuerdo tanto el sector laboral, como el sector empresarial ponganlo por escrito, díganlo, manifiestense, lo que no podemos es que yo asuma de conversaciones informales, situaciones formales y eso lo digo con todo respeto, sí hay inquietudes sí, sí las hay”, dijo

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que el dictamen se aprobaría con algunos cambios.

“Sería con algunos cambios, aunque no he recibido como tal ninguna comunicación de alguna cámara o sector patronal o de trabajadores, que se queje de que esta ley habrá de perjudicarlos”, dijo.

Entre las críticas y advertencias que se han desatado por el control que tendrá en gobierno federal de 2.4 billones de pesos de las subcuentas de ahorro de los trabajadores, el legislador del PVEM reconoció que se debe cuidar ese dinero pues son recursos que no se pueden perder o regalar.

“El Infonavit maneja recursos privados, no es la Comisión Nacional del Vivienda que ahí sí son recursos fiscales, aquí son privados y por lo tanto tenemos que ser más cuidadosos, no podemos perder la confianza de la gente que ha depositado sus ahorros en su subcuenta de vivienda por la razón que sea, eso lo tenemos que cuidar”, admitió

Por ningún motivo –agregó--el dinero se va a regalar, esto es para darle financiamiento a la gente que lo pueda pagar, porque eso es lo importante, sí se están facilitando pero para que el derechohabiente tenga acceso a una vivienda que si pueda pagar.

Melgar Bravo informó que será este miércoles 12 de febrero cuando las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y, de Estudios Legislativos Segunda se reúnan para dictaminar la iniciativa.

REUNIONES

Paralelo a ello. dirigentes empresariales y líderes de confederaciones de sindicatos nacionales se reunieron con el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López para analizar las reformas a la Ley del Infonavit, que se discutirán este miércoles en comisiones y se aprobarán el jueves en el pleno.

A la reunión acudieron entre otros el dirigente de la Coparmex, Juan José Sierra Alvarez, Francisco Hernández Juárez e Isaías González, secretarios generales del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana (SNTRM) y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

Fuentes del sector obrero informaron que la reunión fue a solicitud de los sindicatos y la cúpula empresarial con la finalidad de “ver si se pueden hacer algunos cambios o ajustes a la iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit en relación a lo que estamos pidiendo”.

“Por nuestra parte, como sindicatos, que se dé la paridad tripartita, entre otras condiciones que deben de darnos la seguridad y certeza de que va a haber vigilancia en los recursos. Estamos de acuerdo en que haya una reforma, pero propiamente ese es el tema y lo platicamos con el senador Adán Augusto”, detallaron.

El líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, comentó que la reunión fue para discutir las consideraciones de los sectores sobre la reforma a la Ley del Infonavit.

La reunión, que fue privado, se registró a las 11:00 horas, en la Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).