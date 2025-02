Obras del Tren México-Querétaro iniciarán en marzo: Sedena; seguirán construyendo obras

Entre críticas y señalamientos de opacidad, el Ejército seguirá construyendo obras hasta que la presidenta lo diga, la sociedad lo requiera y la constitución lo permita.

Así lo afirmó ante senadores el general, Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros militares Felipe ángeles quien confirmó que antes de concluir el sexenio de la presidenta claudia Sheinbaum, estarán en operación los trenes que conectarán a la ciudad de México con Querétaro y Pachuca Hidalgo.

Durante el “Foro Ferroviario Republica Conectada”, que se organizó en el senado, el encargado de las obras insignia del gobierno de la 4 T y su segundo piso, rechazó las críticas de quienes aseguran que las fuerzas armadas invaden tareas civiles.

Aclaró que se trata de obras estratégicas y que además no se descuidan las labores primigenias de las fuerzas armadas, en materia de seguridad nacional e interior.

“En defensa no se distraen efectivos de las funciones de vigilancia de la soberanía, de apoyo a la seguridad pública, de las labores de auxilio de la sociedad civi, los ingenieros , y maquinaria y hasta la tropa ya tiene una labor específica de construir”, explicó

Vallejo Suárez, declaró que la construcción de las rutas del tren México-Querétaro y México-Pachuca, son todo un reto para esta administración.

“Tenemos un reto de construir el México-Querétaro en dos años y medio y el México-Pachuca en un año seis meses”, apuntó.

El militar encargado del desarrollo de la infraestructura estratégica encomendada a la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que la construcción del Tren México-Querétaro iniciarán el próximo mes de marzo, pues ya se cuenta con los estudios de impacto ambiental

“Vamos avanzando bien, ya tenemos mucha ingeniería y arrancaremos primero Dios a mediados de marzo, ¿Este mismo año? Este mismo año, ya está en las condiciones, estamos moviendo equipo, trasladando gente y ya hay ingeniería, estamos trabajando mucho en el trazo”, aseveró

El integrante de las fuerzas armadas detalló que se sigue ajustando el trazo final del tren cuyas rutas incluirán de México-Pachuca, Querétaro-Irapuato y Saltillo- Nuevo Laredo.

“Estamos hablando de alrededor de 70 mil millones de pesos de todos los proyectos en esta primera fase”, indicó

Aseveró que el reto es construir r el México-Querétaro en dos años y medio y el México Pachuca en un año y seis meses a partir de que se cuente con los recursos arrancaran la obra.

Reiteró que el Ejército seguirá participando en la construcción de obras de infraestructura cumpliendo tres premisas.

“Hay muchas voces que hacen referencia a que las Fuerzas Armadas estamos realizando funciones ajenas a nuestra actividad, y que estamos inclusive invadiendo espacios de constructoras o de empresas civiles.

“Nosotros no cobramos utilidad, no venimos por indirectos, trabajamos a bajo costo y hacemos obra estratégica de seguridad nacional, ahí la diferencia. No andamos haciendo centros comerciales, complejos habitacionales, tiendas y restaurantes, andamos en otra historia”, aseveró.