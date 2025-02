Marco Rubio asegura que colaboran con México para frenar el tráfico de armas desde EU

Marco Rubio habla sobre la relación con México y seguridad fronteriza El secretario de Comercio de EU destaca los esfuerzos conjuntos para abordar el tráfico de armas y el fentanilo (Archivo)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el Gobierno del Presidente Donald Trump trabaja para frenar el tráfico de armas desde su territorio hacia México, como parte de la cooperación entre ambos países en la lucha contra el trasiego de personas y de drogas.

En una reciente entrevista en The Clay Travis and Buck Sexton Show, Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, detalló las principales preocupaciones de la administración Trump respecto a la relación con México. Aseguró que la cooperación entre ambos países es clave para abordar temas de seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado, en particular el tráfico de personas, drogas y armas.

Ellos (el gobierno mexicano) nos están pidiendo que los ayudemos a mantener las armas fuera del alcance de los cárteles. Muchos de estos grupos están encontrando formas de comprar armas o lo que sea en Estados Unidos, y regresan por el otro lado, afirmó Marco Rubio.

Así que estamos trabajando en un plan con ellos (el gobierno mexicano), colectivamente. Vamos a trabajar juntos. Ellos en su lado de la frontera, nosotros en nuestro lado de la frontera, para que podamos ocuparnos de su problema de tráfico de armas, ocuparnos del problema del fentanilo y del problema de la migración masiva y del problema de los cárteles, afirmó Rubio.

Rubio señaló que los esfuerzos conjuntos se dividen en dos áreas esenciales: la seguridad fronteriza y las tarifas comerciales. En cuanto a la seguridad, destacó que la prioridad de Estados Unidos es detener el tráfico de fentanilo y otras drogas, así como frenar la migración ilegal y el tráfico de personas. “Queremos que se detenga el tráfico de personas y el flujo de fentanilo hacia nuestro país. No queremos que los carteles sigan cruzando nuestra frontera”, afirmó Rubio, quien también mencionó que estos problemas requieren de un trabajo conjunto con México.

El Secretario de Estado destacó la creciente preocupación sobre la actividad de los carteles de la droga, que no solo se benefician del tráfico de personas, sino también del acceso ilegal a armas en Estados Unidos. “Muchos de estos carteles encuentran formas de adquirir armas en nuestro país y luego las usan para sus operaciones en México”, explicó. Como respuesta, México ha solicitado apoyo para impedir que las armas lleguen a las manos equivocadas, y ambas naciones están trabajando en un plan para abordar este problema.

Equipos de seguridad de ambos países

Rubio mencionó que las autoridades de ambos países están trabajando en estrecha colaboración para desarrollar una estrategia que permita enfrentar los problemas de seguridad de manera integral. “Vamos a trabajar juntos con ellos en su lado de la frontera, nosotros en el nuestro, para poder resolver su problema con las armas, el problema del fentanilo, la migración masiva y el problema de los carteles”, destacó Rubio.

Además, resaltó que la administración Trump se ha enfocado en la seguridad como un tema fundamental para la relación bilateral, subrayando la importancia de la cooperación mutua para resolver los problemas de la frontera, que afectan tanto a Estados Unidos como a México. En este sentido, Rubio se mostró optimista respecto a los avances que se puedan lograr, asegurando que ambos equipos están en una fase de negociaciones activas.

Futuro prometedor

A pesar de los desafíos actuales, Rubio expresó su confianza en que, con los esfuerzos conjuntos de ambos gobiernos, se logrará un avance significativo en los próximos meses. “Creo que pronto tendremos algo positivo que anunciar”, afirmó, resaltando la importancia de una solución compartida que beneficie a ambos países.

El Secretario de Estado también destacó la importancia de la relación económica con México, mencionando que las tarifas comerciales están siendo gestionadas por otros miembros del gabinete, pero reiteró que la seguridad sigue siendo la principal preocupación de la administración Trump en términos de política exterior. En cuanto a los detalles sobre cómo se abordarán los temas comerciales, Rubio anticipó que el secretario del Tesoro y el secretario de Comercio se encargarán de las negociaciones.