Afiliación de Yunes Márquez y Murat, desata crisis en Morena; “Comisión de Honor determinará”: Luisa María Alcalde

Flanqueado por Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña, Miguel Angel Yunes Márquez, presume su afiliación a Morena

Como se esperaba, el ex senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez finalmente se sumó de manera formal a Morena al realizar el trámite de afiliación a este parido fundado por Andrés Manuel López Obrador, quien fuera uno de sus más acérrimos enemigos políticos, pero que al parecer ahora militarán en el mismo partido.

“Estoy muy contento de estar aquí, me siento en casa y estoy convencido de que podemos hacer cosas muy importantes desde el Senado para México y específicamente para Veracruz”, se ufanó en compañía del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández y del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

A la afiliación de Yunes Márquez se sumó la del ex priista, Alejandro Murat y de inmediato ambas incorporaciones provocaron molestia al interior del partido guinda sobre todo en los gobernadores de los estados de donde son oriundos el ex panista y el ex priista.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle y el de Oaxaca, Salomón Jara exigieron a la Comisión de Honor y Justicia de Morena que no convalide la afiliación de Yunes y Murat.

“Pido a la Comisión de Honestidad y Justicia de Moren que NO acrediten la membresía como integrante de Morena a Miguel Angel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del Movimiento de Regeneración. Los militantes de Veracruz merecen respeto”, posteó en sus redes sociales.

De hecho anunció que en breve hará llegar formalmente por escrito, esta petición a la dirigencia nacional de Morena que encabeza Luisa María Alcalde con las pruebas correspondientes sobre la “carpeta azul” donde Yunes Márquez, “está involucrado en lavado de dinero y otros delitos”.

La dirigente morenista, Luisa María Alcalde tomó nota y respondió que será la Comisión Nacional de Honor y Justicia quien evalúe la procedencia de la afiliación de Yunes Márquez y tome una determinación al respecto.

Más tarde el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz se sumó a Nahle García y también pidió que se niegue la afiliación a Morena al ex priista, Alejandro Murat

“Expreso mi respaldo a la gobernadora de Veracruz @rocionahle, en su cuestionamiento a la afiliación a @PartidoMorenaMx de Miguel Ángel Yunes Márquez. Me sumo al llamado para que la Comisión de Honor y Justicia rechace la incorporación de Yunes y de Alejandro Murat, quienes representan todo lo contrario a los principios y valores de nuestro movimiento”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte el coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López celebró la afiliación de Yunes Márquez a Morena y recordó la ayuda que el ex panista brindó para en su momento obtener la mayoría calificada requerida para sacar las reformas del oficialismo.

“La mayoría calificada que nosotros necesitábamos, fue Miguel el que dió el paso al frente y yo le puedo decir de muchos nombres que fueron y que se tomaban la foto, que decían que sí, pero no el único que mostró firmeza y entereza y decisión fue Miguel y eso algo que quienes estamos en este movimiento le reconocemos”, recordó