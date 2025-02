CSP: Sobrevuelos de aeronaves no tripuladas, parte de una “campañita”

Presidenta Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera de este martes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de ser “parte de esta campañita”, al ser cuestionada respecto del sobrevuelo de aeronaves no tripuladas estadunidenses, lanzadas por la Agencia Central de Inteligencia de aquel país.

Así lo señaló, en el marco de la conferencia de prensa mañanera de este martes, al ser cuestionada respecto de información publicada en diversos medios estadunidenses, en relación a sobrevuelos de aeronaves estadunidenses, por el espacio aéreo mexicano para observar a los carteles mexicanos.

Al respecto, cabe mencionar que diversos medios de comunicación de Estados Unidos, difundieron que la CIA notificó oficialmente al Capitolio del envío de aeronaves no tripuladas que sobrevuelan territorio mexicano, para observar a los principales objetivos que encabezan las organizaciones mexicanas del crimen organizado, incluso algunos medios señalaron que dichas acciones contaban con el aval y el conocimiento del gobierno de México.

Sin ahondar más en el tema, la jefa del Ejecutivo Federal señaló, en relación al caso del ex gobernador de Tamaulipas -Javier García Cabeza de Vaca-, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR), desmintió que Interpol haya cancelado la ficha contra el ex mandatario, tal como el propio ex mandatario tamaulipeco lo había difundido el pasado domingo.