Fernández Noroña deslinda al senado de errores y fallas en listas del Poder Judicial; “cochinero”, acusa oposición

Gerardo Fernández Noroña vs Norma Piña El presidente de la Mesa Directiva del Senado reiteró que no detendrán la elección del Poder Judicial (Galo Cañas Rodríguez)

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña deslindó a la Cámara Alta de los errores y fallas que se han registrado en la lista que entregó al INE para la realización de la elección del Poder Judicial en junio próximo.

Fernández Noroña indicó que colaborarán con el INE en lo que les solicite, pero puntualizó que para el Senado ya es caso cerrado, pues cumplieron con lo establecido y no tiene ninguna responsabilidad sobre los listados de candidatos para la elección de jueces, magistrados y ministros.

“Ya no tenemos ninguna responsabilidad, ya acabó nuestra función, vamos a coadyuvar todo lo que quieran, todo lo que nos pidan, no me voy a pelear con el INE, pero si aclaro cosas porque están aprovechando, yo creo que me está yendo bien políticamente y aprovechan para darme unos llegues con este tema, pero no tienen razón”, aseveró.

Recalcó que las correcciones de los listados de candidatos del Poder Judicial están fuera de su alcance y así se lo hizo saber al órgano electoral.

Ello luego de que se ha detectado errores en las listas como nombres repetidos y trabajadores judiciales que declinaron contender en esos comicios.

En tanto, el INE admitió errores en las listas enviadas por el Senado de los más de cuatro mil candidatos a la elección del Poder Judicial del 1 de junio, que fueron publicadas la noche del domingo en su sitio web, pero se deslindó de la responsabilidad de corregirlos.

A unas horas de enviar las boletas a impresión, el próximo 20 de febrero, el INE determinó que los listados corregidos por el Senado sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en un plazo de 48 horas.

Ello mientras la oposición en el Senado a través del PAN acusó ese proceso como una trampa y farsa de Morena y no descartaron la “alta posibilidad” de que sea una jugada de dos bandas para acusar al INE del desaseo y “cochinero” en que se ha convertido ese proceso para elegir juzgadores y después desaparecer al órgano electoral.

“Sería la estocada final para la democracia, el que desapareciera el INE”, advirtió.

Anaya acusó que Morena trabaja en el desprestigio del INE, pues le conviene que al final parezca que quien tuvo la culpa de todo este cochinero fue el árbitro electoral para deshacerse de este órgano.

“No nos extrañaría que parte de la estrategia de Morena sea o apropiarse del Poder Judicial, lo cual es un hecho, sino además dejar al INE tocado, completamente desprestigiado para después volver a presentar la iniciativa que desaparece al INE, y como es el deseo de cualquier régimen autoritario, pues que las elecciones se controlen desde el gobierno federal y no desde un organismo autónomo”, alertó.