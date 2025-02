Solicitará Senado a SEDENA informe sobre presuntos sobrevuelos de drones no tripuladas de EU en México

Cámara de Senadores El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rechazó que se trate de una intervención militar estadounidense. (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta de la Comisión de la Defensa Nacional del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera se comprometió a solicitar a la SEDENA la información sobre los presuntos sobrevuelos de drones de Estados Unidos en el espacio aéreo de México.

“Esta comisión hará de manera oficiosa la petición de un informe y ya se los estaré dando a conocer en la siguiente reunión”, aseveró

Recordó que el informe que ha dado la Secretaría de la Defensa Nacional es público, y hasta hoy no hay ningún elemento que pruebe que han invadido territorio nacional aeronaves.

Ello luego de que el senador panista, Enrique Vargas del Villar y la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales expresaron su preocupación sobre las presuntas acciones de espionaje.

Alvarez del Villar consideró que las filtraciones de información sobre este tema es un tema delicado.

“Estos sobrevuelos obviamente tienen un claro mensaje político estamos sobrevolando México, eso es claro no lo podemos negar, lo vuelvo a repetir, los aviones espías o los drones espías nunca sabes si están volando o no, no hay registro y estas filtraciones es un mensaje muy claro”, alertó

En tanto la emecista, Alejandra Barrales pidió información clara sobre esos señalamientos.

“ Que nos confirmen la existencia de estos sobrevuelos, todo pareciera indicar que es así que son reales ¿Qué es lo que se sabe? Y en todo caso, ¿Qué es lo que estamos haciendo para garantizar nuestra soberanía nacional? O saber si esto forma parte de alguna acción en conjunto”, indicó

De acuerdo a versiones periodísticas, la administración de Donald Trump ha desplegado drones MQ-9 Reaper sobre México con el propósito de vigilar a los cárteles de la droga.

Estos dispositivos, ubicados por su capacidad de ataque en zonas de conflicto, han sido utilizados de manera encubierta con fines de inteligencia.

Ello en medio de los anuncios de Trump para designar como terroristas a cinco organizaciones criminales mexicanas.