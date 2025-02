CSP: Clasificar como terroristas a organizaciones criminales, decisión de EEUU

México defiende su soberanía La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que clasificar como terroristas a organizaciones criminales ellos pueden llamarles como quieran, “pero nosotros defendemos nuestra soberanía"

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que ante la decisión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de incluir en la lista de organizaciones terroristas a organizaciones criminales, “ellos pueden llamares como quieran”, pero, enfatizó “nosotros defendemos la soberanía”.

En su habitual conferencia de prensa mañanera que ofrece desde Palacio Nacional, la mandataria aclaró que si el decreto de su homólogo estadunidense “tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos”.

En este contexto, la presidenta Sheinbaum Pardo, aclaró a quienes creen que su gobierno está defendiendo a los carteles de la droga, o a la delincuencia organizada “por supuesto que no”, y refirió que a través de la estrategia implementada en la ciudad de México cuando fue jefa de gobierno disminuyó en más del 50% los índices delictivos con la estrategia de atención a las causas y disminución de la impunidad.

Pese a las amenazas que ha habido en temas de aumento de aranceles, deportaciones masivas, de colocar soldados americanos en territorio mexicano, la presidenta Sheinbaum Pardo, estableció enfática, a pregunta expresa, no tenerle miedo a Donald Trump.

“No, tengo un pueblo que me respalda, cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios por qué uno va a tener miedo... Además, el presidente Trump tiene su manera de expresarse, entonces, en este momento hay diálogo y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía y si llegara a vulnerarse hay un pueblo entero para defender a su patria”.

Investigar el dinero de la droga que se vende en EEUU

Es indispensable, sostuvo, avanzar en investigaciones conjuntas, por ejemplo en lavado de dinero, que son muy importantes-, por toda la droga que se vende en Estados Unidos, y se debe investigar qué ocurre con todo ese recurso.

“Si ellos hacen este decreto para investigar todavía más en Estados Unidos, y el lavado de dinero (allá), y los propios grupos delictivos que se mueven de Estados Unidos que hacen que haya esta ventaja de la droga está muy bien, lo que nosotros no aceptamos es la violación a nuestra soberanía”, enfatizó.

Frente a ese posible decreto de la delincuencia organizada, si así está tipificada en el Código Penal, entonces, indicó la presidenta Sheinbaum Pardo, en el marco jurídico se debe fortalecer la soberanía nacional, para evitar que haya acciones que estén fuera del marco de la coordinación y la colaboración de nuestra propia Constitución y nuestras leyes, y reiteró que su gobierno no quiere que el fentanilo llegue a ningún lado, no solo no a Estados Unidos, sino a ningún lado, a ningún joven.

Colaboración, coordinación sin injerencismo

Colaboración, coordinación, sin subordinación -insistió-, sin intervencionismo, sin injerencismo, en el marco de cuatro principios.

Al respecto, el titular de la Secretaria de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó los cuatro principios que rigen la cooperación en seguridad con el gobierno de Estados Unidos: responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación no significa subordinación y respeto a la soberanía, que es, resaltó, irrenunciable en cualquier tipo de colaboración con otros países.