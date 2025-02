No me voy a pelear con Hugo Érick; es la última vez que hablo, dice Cuauhtémoc Blanco

El diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo que, ante la insistencia por conocer el curso del caso que enfrenta por un presunto abuso sexual, por lo cual se ha pedido su desafuero, ya no hablará más del tema y que hay quienes buscan que él se pelee con Hugo Érick Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional en San Lázaro, y eso no va a ocurrir.

La estrella del futbol mexicano, que ha ganado peso desde que llegó a la Cámara baja, reiteró que él sigue preparándose en su defensa por las acusaciones que le hace una mujer que dice ser su media hermana, y aseguró estar muy tranquilo.

“Yo estoy muy tranquilo. Aquí estoy, y me estoy preparando para defenderme. Y ya es la última vez que hablo, porque esto ya parece una romería. Ustedes (los medios de comunicación) quieren que me pelee con Hugo Érick, y no lo voy a hacer. Estoy muy tranquilo, porque, incluso, sé que el examen (dictamen) sicológico salió muy bien (sin indicios de conducta trastornada por presunto abuso). Porque el (ex)fiscal de Morelos (Uriel Carmona) quería cambiar el dictamen, como muchos casos, y no lo digo yo. Lo puede decir cualquiera allá en Morelos”, zanjó Cuauhtémoc Blanco.

Previo al arranque de la sesión ordinaria de este miércoles de la Cámara de Diputados, Blanco Bravo se tomó un tiempo para platicar con sus compañeras de bancada, quienes le regalaron chocolates, abrazos y compartió risas y sonrisas.