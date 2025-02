En el caso de “El Mayo”, la discusión no es si se está defendiendo a una persona

Presidenta Sheinbaum en la conferencia mañanera El proceso se sigue en el caso de "El Mayo" Zambada, es con estricto apego a la ley, reiteró la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo

En el caso de la solicitud de Ismael “El Mayo” Zambada, quien pidió al gobierno de México su extradición de Estados Unidos –luego de que fue ingresado a aquel país detenido de manera ilegal-, la jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que “la discusión aquí no es si se está defendiendo a una persona o no, porque ese no es el caso”.

“Lo que estamos planteando - puntualizó-, es que todo tiene que ser en el marco de la ley. Nosotros buscamos siempre en el marco de la Constitución y de las leyes, y buscamos siempre cumplir con todo ello”.

En este mismo sentido, consultada nuevamente respecto a la carta que envió el líder del cártel de Sinaloa al consulado de México en Nueva York, la semana pasada, la mandataria sostuvo que en este caso, no se trata que se opte por defender a una persona, sino de que los procesos de apoyo se den en el marco de la ley.

Consultada respecto a la petición de Zambada, vía su abogado, en el sentido de que sea repatriado y no extraditado, la mandataria estableció que eso lo tiene que decidir el fiscal (Alejandro Gertz Manero), quien, ayer, dijo, fue muy claro: es la fiscalía la que lo decide y tiene que quedar muy claro.

Reiteró que su gobierno combate al crimen organizado, a la delincuencia organizada en el marco de la ley y fortalecemos las capacidades de investigación e inteligencia, que es uno de los ejes de la estrategia de seguridad, para poder actuar en el marco del código penal, del sistema penal acusatorio y detener a un integrante de la delincuencia organizada o a cualquiera que haya cometido un ilícito.

La presidenta remarcó que su administración trabaja para evitar el tráfico de drogas, en particular el fentanilo. “No queremos que llegue el fentanilo a Estados Unidos, a México y a ningún lugar de manera ilegal”.

Asimismo, dijo, se busca disminuir los homicidios y los delitos de alto impacto en el país, y en eso se trabaja todos los días.

Fotografías con abogados, no hay una relación, sostuvo

Cuestionada en relación a una serie de fotografías en donde se observan a diferentes integrantes de Morena, -entre ellos incluida la Presidenta-, junto a Juan Pablo Penilla y Sergio Ramírez, abogados de Ismael Zambada, la mandataria manifestó:

“En mi caso, me he tomado no sé, decenas de miles de fotografías y la verdad es que uno no pregunta ¿quién eres?, vas caminando, a una reunión se acerca (la gente), se toma la foto, pero eso no quiere decir que haya una relación con el personaje con las personas o las personas estas”.

“Nosotros somos muy claros: no establecimos ninguna relación de contubernio con nadie y si estas personas tienen algo con la ley, nosotros no protegemos absolutamente a nadie lo que queremos es que las cosas se hagan en el marco de la ley y fortalecemos las instituciones para que podamos trabajar... No establecemos relación ni de complicidad ni de contubernio con absolutamente nadie, ellos tienen mucha cola que les pisen”.