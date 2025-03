Hoy entran en vigor aranceles a acero y aluminio

Presidenta Claudia Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que este miércoles entran en vigor los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y aluminio mexicano que se exporta a aquel país

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que este miércoles 12 de marzo entran en vigor los aranceles al acero y aluminio mexicano que se exporta a Estados Unidos, por lo que la mandataria esperará al 2 de abril, fecha acordada con su homólogo Donald Trump.

Debido a que el plazo vence en tres semanas, para que vuelvan a hablar la presidenta de México con el de Estados Unidos, la mandataria recordó que además es cuándo el presidente Trump anunciará la implementación de un esquema de aranceles recíprocos para todos los países del mundo.

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la Presidenta Sheinbaum sostuvo que ante tal situación tiene una muy buena relación con los fabricantes de acero y aluminio del país.

Puntualizó que en el tema trabajan además del titular de Economía, Ebrard Casaubón, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora.

En este contexto, la presidenta Sheinbaum reconoció que no se sabe si después del 2 de abril se levanten estos aranceles al acero y al aluminio, “es parte del proceso que se va a seguir de diálogo con el gobierno de Estados Unidos”, por lo que, por lo pronto, se esperará a que llegue la fecha límite en abril próximo, “para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones que sean en el mismo marco de reciprocidad igual que lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos”.

Recordó que la víspera, estuvo en Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajando en ver cómo viene lo del 2 abril.

La mandataria resaltó que el diálogo, enfatizó está abierto y además agradecemos porque se da de manera respetuosa con México y vamos a estar informando.

“Dado que tenemos un tratado comercial y que no haya aranceles de México a Estados Unidos, (esperamos) que no haya aranceles recíprocos. Vamos a esperar al 2 de abril, y a partir de ahí la definición nuestra, de si se ponen o no aranceles recíprocos, también en el caso del aluminio del acero o dependiendo también de cómo venga”.

Hay plan por si se mantienen los aranceles

Sheinbaum Pardo, resaltó que se tiene un plan y se está trabajando en él, “y además hay muy buena relación con todos los acereros quienes son parte de la producción de aluminio. Estamos trabajando con ellos con los productores nacionales y esperando al 2 de abril para poder tomar una decisión definitiva en este marco”.