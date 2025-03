CIFAM Mérida 2025, Especialistas Revelan Claves para Fortalecer Amor en la Familia

En el Matrimonio, el “yo” es lo que estorba; esposos deben dedicarse tiempo exclusivo para contemplarse y quererse, señala Tomás Melendo. — Entender que no hay familias perfectas, y que estas pueden mejorar si aprenden a hacerlo a través de la mejora personal, el perdón, y el desarrollo de la madurez emocional, fue el mensaje central segundo día del Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Mérida 2025.

A lo largo de toda la jornada, especialistas de México y otros países destacaron el papel del Matrimonio, la comunicación y la gestión de emociones para construir hogares más sólidos.

Expertos en psicología, psiquiatría, filosofía, pedagogía, y educación familiar coincidieron en que los problemas familiares tienen solución si se abordan con voluntad y conciencia.

“No hay familias perfectas, pero sí pueden mejorar”, fue el mensaje esperanzador del evento que reunió a más de 5 mil personas en el Centro de Convenciones Siglo XXI y a miles más en línea, de todas las edades, mujeres y hombres, de diferentes profesiones y regiones de Yucatán y el país.

Los conferencistas analizaron los desafíos familiares y ofrecieron a los asistentes herramientas prácticas para fortalecer en el diario vivir la convivencia y el bienestar emocional en los hogares y sus integrantes.

Amor en la Familia Nace del Matrimonio

Por la mañana del sábado, el reputado Tomás Melendo Granados, autor de más de 80 libros y Doctor en Cienacias de la Educación y Filosofía, resaltó que la base de una familia sólida es un Matrimonio fuerte y comprometido.

“Los esposos deben dedicar unos minutos diarios exclusivamente a contemplarse, quererse y disfrutar el uno del otro; en el Matrimonio, el ‘yo’ es lo que estorba”, afirmó.

Melendo Granados también abordó el reto de educar a los adolescentes, enfatizando la importancia de la escucha activa.

“Nuestro adolescente no escuchará hasta que haya dicho todo lo que tiene que decir”, sugirió, y planteó que la paciencia y el diálogo son claves en la crianza.

Explicó que los hijos quieren a sus papás unidos, eso es lo que les llena y les hace crecer sanos y desarrollarse “enormemente”.

Enseguida se refirió al ejemplo y la congruencia de los Padres de Familia; “nuestros hijos necesitan un modelo, no de papá o de mamá que triunfa, sino de papá o mamá que rectifica, que sabe pedir perdón, que sabe reconocer esto he hecho mal”.

El Dr. Melendo recordó al Papa Juan Pablo II y expresó que “lo más grande que podemos hacer en esta vida por toda la humanidad, es empeñarnos cada día y querer más a nuestro cónyuge”.

Evitar Discusiones Innecesarias Fortalece Relación de Pareja

Por su parte, el Dr. Enrique Rojas Montes, psiquiatra y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, advirtió que todas las parejas enfrentan crisis, pero el secreto está en la forma en que se gestionan.

“Para tener una buena relación de pareja se necesita evitar discusiones innecesarias, no sacar la lista de reproches del pasado, no convertir un problema en un drama y relativizar”, planteó.

Dijo que quien no tiene una crisis de pareja es porque “no está vivo o no tiene pareja”.

Rojas Montes resaltó que para estar bien con alguien, primero hay que estar bien con uno mismo; “la estabilidad emocional individual es fundamental para construir una relación sana y armónica”.

El Poder Transformador de Un Abrazo

En su oportunidad, Isabel Rojas Estapé, psicóloga española e investigadora, abordó la importancia del contacto físico en la salud emocional familiar.

En su conferencia “Todos necesitamos un abrazo”, explicó que este gesto va más allá de lo simbólico.

“Un abrazo es una señal neurológica que le dice al cerebro que no está solo, que está a salvo”, explicó.

Añadió que la era digital ha disociado a las personas de sus emociones, haciendo que vivan “con mucha cabeza sin corazón, corazón sin mente y cuerpo ignorado”.

Llamó a rescatar la conexión humana auténtica para fortalecer los lazos afectivos, y pidió a la audiencia que se abrazara junto a la persona que tenían al lado, durante 20 segundos para generar auténtica conexión y observar sus emociones al hacerlo.

Encontrar un Propósito Familiar

En su momento, Mario Romo, líder de Red Familia, llamó a los asistentes a aceptar sus dones y compartirlos con los demás.

“Tenemos dos opciones, ser víctimas o abrazar quienes somos y trascender”, propuso.

De su lado, Alejandro Landero, director académico de la Red de Universidades Anáhuac, destacó la importancia de que las familias tengan un proyecto de vida.

“Hay familias que viven reaccionando al entorno, pero para escribir una gran historia es importante tener un proyecto”, expresó.

La Familia, Un Equipo

Ivette Laviada, vocera del CIFAM, expresó que una familia segura y saludable no es aquella que no tiene problemas, sino la que los enfrenta unida.

“La seguridad y la salud en la familia no son tareas individuales, sino un trabajo en equipo”, señaló.

El panel concluyó con la participación de Tomás Ibarra, director ejecutivo de la Fundación Incluyendo México, quien destacó el objetivo del Congreso; “brindar herramientas para que la familia se convierta en su mejor proyecto”.

Inclusión y Accesibilidad en CIFAM 2025

El CIFAM reafirmó su compromiso al innovar para generar la inclusión.

Utilizó la tecnología de One Meta Inc., empresa líder en soluciones de comunicación multilingüe basadas en Inteligencia Artificial.

Con ello ofreció interpretación simultánea y subtitulada en español para las conferencias en inglés e italiano.

El CIFAM afirmó su posicionamiento como un referente nacional e internacional en la reflexión sobre la Familia y su equipamiento a través de educación, conocimientos, herramientas y estrategias para fortalecer el vínculo familiar, frente a los nuevos desafíos que enfrentan las personas y las familias.

