El 1º de junio vamos a ser el país más democrático del mundo

Presidenta Sheinbaum en Tabasco Desde Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que a partir del 1º de junio, con la elección del Poder Judicial, México será el país más democrático del mundo

“Aquí quien manda es el pueblo de México y por eso el primero de junio todos a votar porque vamos a ser el país más democrático del mundo”, aseveró la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien enfatizó que el pueblo de México elegirá a su Poder Judicial así.

“Así como hemos dado ejemplo en otros momentos de la historia México, (hoy) está dando ejemplo al mundo entero, las los mexicanos, su pueblo”, subrayó al referirse a las elecciones el próximo 1º de junio, para elegir a jueces, ministros y magistrados.

En el marco de la ceremonia del inicio de obras de la ampliación en la carretera Villahermosa-Chetumal, en su tramo Macuspana-Escárcega, la mandataria criticó a sus adversarios, quienes, dijo: “dicen nuestros adversarios que somos autoritarios cuando ellos defienden que los ministros se sigan eligiendo por unos cuantos senadores, no, aquí se demostró con la Cuarta Transformación que con el pueblo todo sin el pueblo nada”, por lo que convocó a las y los tabasqueños a acudir a votar para elegir al nuevo Poder Judicial en el país.

No soy de aquí, pero quiero mucho a Tabasco

Entusiasmada, desde la tierra que vio nacer a su antecesor, López Obrador la presidenta Sheinbaum Pardo, aseveró en su discurso: “queremos mucho Tabasco no así aquí pero quiero mucho Tabasco siempre”, al tiempo que enfatizó que el gobernador del estado había anunciado un programa para arreglar 20 mil viviendas en la entidad.

“Le dijimos que nosotros arreglaríamos otras 20,000, pero entonces en el Infonavit tenemos a otro tabasqueño: Octavio Romero y Edna (Vega) de la Sedatu, que hoy no pudo venir también quiere mucho Tabasco y entonces vamos a hacer 64,000 viviendas en Tabasco”, declaración que arrebató los vivas y aplausos de los asistentes.

Ampliación carretera Escárcega-Macuspana

El secretario de infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, informó del inicio de obras de la ampliación de la carretera Escárcega-Macuspana, en la que se destinará una inversión de 11,200 millones de pesos, para atender 300 kilómetros longitud de dicha carretera, y ampliación de dos a cuatro carriles, obras que concluirán en su totalidad en el 2028, lo que permitirá la generación de más de 33 mil empleos.

El funcionario puntualizó que durante el presente año, se van a estar interviniendo los primeros 16 kilómetros con una inversión de 1,500 millones de pesos “de Macuspana a Ocaña” y de regreso.

En las obras se contemplan 35 puentes vehiculares, ampliación de 2 a 4 carriles de circulación, e incluso el alargamiento y elevación de carriles para dar mayor capacidad en el caso de lluvias intensas, es decir que es con los criterios de Conagua se contemplan periodos de retorno de lluvias de 1000 años, “lo que implica un esfuerzo grande para mayor capacidad y prevenir contingencias por inundaciones”, enfatizó.

Por el bien de todos... ha dejado una economía fuerte

En materia económica, la Presidenta de México aseveró que bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, el cual no ha cambiado, porque es justicia y humanismo, además de que ha dado resultados.

En este sentido, planteó que ahora la economía de México es más fuerte qué sería de México sin los programas de bienestar, “¿qué sería de México si no se hubiera aumentado el salario mínimo?, ¿si no se hubieran dado todos los apoyos que hoy se dan?. No tendríamos una economía tan fuerte eso quiere decir que cuando se apoya abajo al que menos tiene se fortalece México es una de las grandes enseñanzas.

“Nuestro gobierno es pueblo y pueblo es gobierno, somos uno solo aquí no hay divorcio por eso es tan fuerte en este momento en nuestro país”, enfatizó.

Chocolate de Tabasco a tiendas del Bienestar

Compartió con los asistentes, que se demoró en llegar al encuentro (más de una hora y media después del mediodía que se tenía programado iniciar el evento), por lo que ofreció sus disculpas, porque había pasado a ver el proyecto Sembrando Vida, a través del cual, todas y todos los sembradores de cacao se les comprará toda su producción y lo vamos a convertir en “Chocolate de Tabasco”, y se venderá en las Tiendas del Bienestar –antes Diconsa-, “y ahí se va a vender el chocolate en todo el país que viene de los productores de cacao de Tabasco.

Crédito a la palabra

En este mismo sentido, la mandataria federal enfatizó que el gobernador tabasqueño, Javier May, ha puesto en marcha el programa “Crédito a la Palabra”, para apoyar a los pequeños ganaderos, “para que vuelva Tabasco a recuperar esta producción tan importante que algún día tuvo”, por lo que el secretario de agricultura se implementarán programas que permitan aumentar la producción en Tabasco.

“Lo que queremos es autosuficiencia alimentaria, dejar de estar importando del extranjero mucho de lo que alimenta al ganado y nos alimenta a nosotros y aquí en Tabasco hay todo: agua, suelo, sobre todo tabasqueñas y tabasqueños trabajadores combativos”.

Le enviamos mucho a cariño a López Obrador... se va a enterar

La presidenta Sheinbaum Pardo, no dejó pasar la oportunidad para enfatizar el hecho de su presencia en la entidad tabasqueña, de donde es oriundo el ex presidente López Obrador, a quien envió saludos, e incluso comentó:

“Estamos en un lugar histórico porque vio nacer el mejor presidente de México, con Andrés Manuel López Obrador”, los asistentes empiezan a corear puño en alto: “es un honor estar con Obrador...”.

La presidenta Sheinbaum Pardo, resaltó que el ex mandatario está en Palenque, sin embargo, externó su confianza en que “seguro nos está escuchando, sino, nos escucha, de todas maneras... mucho cariño, le enviamos desde aquí, aplausos que le va a llegar el chisme .... Porque así son los tabasqueños”, comentario seguido de una sonrisa que no pudo contener la mandataria.

Acto seguido, resaltó que el primer presidente morenista, “fue un gran dirigente desde joven aquí en Tabasco y logró construir un movimiento de millones de mexicanas y mexicanos que en 2018 dijeron con voz muy fuertes tiempo de la Cuarta Transformación de la vida pública de México., y ahora ella, está en la construcción del segundo piso de esa cuarta transformación.

Resaltó que aunque López Obrador pidió que no se le pusiera su nombre a calles, ni parques, ni se le hicieran estatuas “cuando tome posesión dije: no importa eso, porque el sello de Andrés Manuel López Obrador se quedó en el corazón de mexicanas y mexicanos por generaciones y generaciones”.