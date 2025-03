Violencia intrafamiliar escaló en 2024 a segundo delito más denunciado a nivel nacional tras robo, advierten

En 2024, la violencia intrafamiliar se posicionó como el segundo delito más denunciado a nivel nacional ante el Ministerio Público, después del robo, por lo que se abrieron casi 279 mil carpetas de investigación, alertó la exsubprocuradora capitalina, Nelly Montealegre.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el pasado 8M, la multitudinaria manifestación debe hacer recordar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que persiste y crece la deuda hacia las mujeres en la impartición de justicia, dice Montealegre en entrevista con Crónica.

-¿Más mujeres violentadas estuvieron en el 8M, o más sororidad, Nelly?

-Lamentablemente, las estadísticas refieren que la violencia contra la mujer no se detiene. Y hay datos que nos urge atender en este tema. En 2024 se abrieron 278 mil 988 carpetas de investigación, a nivel nacional, por violencia intrafamiliar. Fue el segundo delito más denunciado después del robo en sus diversas modalidades. Insisto, a nivel nacional. Es la cifra oficial, pero también preocupan los números que no conocemos, esos que no se denuncian o que se conocen, o lo que llamamos cifra negra.

-Pero, ¿por qué, con tantas nuevas leyes en favor de la mujer, las estadísticas no van a la baja, como si fuera un desafío. Por más leyes que quieran intimidar..?

-La lucha de las mujeres ha dado, sin duda, resultados, pero el sistema patriarcal es fuerte, es ir en esa ruta. No dejar de luchar por todos los derechos, porque falta hacer realidad la eliminación de la brecha salarial, los espacios para las mujeres en muchos más cargos. Ya logramos tener a nuestra primera Presidenta, y, bien comentas, México es un país de mujeres, y debemos combatir la justicia ficticia para las mujeres.

-La reforma al Poder Judicial, la elección del 1 de junio, ¿será la panacea ante el desagravio?

-Es un paso que debemos dar. No nos queda de otra manera, pero el siguiente paso creo que deben ser las fiscalías y otra vez todas las policías, los primeros respondientes.

- ¿Qué sí se ha hecho bien, y dónde, con tantas leyes, y además en respuesta a las manifestaciones?

-Debo decir que los centros de justicia han dado muestra de funcionar. Coahuila tiene seis. Jalisco, cinco. San Luis Potosí, cuatro. También la Ciudad de México. El 911 funciona ante el llamado de las mujeres.

Para Nelly Montealegre, la justicia para mujeres, y todos los ciudadanos, debe pasar necesariamente por la revisión de las condiciones laborales en el Ministerio Público, donde las cargas de trabajo son materialmente imposibles de desahogar.

“SI tenemos que, en la Ciudad de México, por ejemplo, un MP tiene frente a sí mil carpetas de investigación por violencia intrafamiliar, pues el resultado es que hay un déficit de ministerios públicos. Material y jurídicamente no puede garantizarse justicia expedita”, dice la maestra en derecho.

Ratificación, vicio que estropea la justicia

Y a casi una década de la reforma penal por la que México apostó por el cambio de un régimen penal inquisitorio al llamado régimen penal acusatorio, que debiera atenderse bajo la perspectiva ‘pro persona’, Nelly Montealegre advierte que la ratificación es un vicio que debió desterrarse.

-¿Por qué se tiene que ratificar lo que ya denunciaste?

-Es un vicio que se trasladó del antiguo régimen penal. La reforma penal de hace casi diez años no lo eliminó, y hay consecuencias graves para la impartición de justicia, porque las víctimas se desalientan, y esto es lo que también hay que cambiar en no mucho tiempo.