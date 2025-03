Viaja Fernández Noroña a Francia en gira de trabajo; no representará a la oposición por “traidores a la Patria”

Gerardo Fernández Noroña viaja a Europa como presidente del Senado, pero pinta su raya de la oposición. (Mario Jasso)

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña anunció que viajará este martes rumbo a Europa para participar en un encuentro de líderes parlamentarios de Europa y América pero aclaró que no representará a la oposición “por traidores a la patria”.

“Esa parte yo no la represento, no puedo representarla, no puedo representar a los traidores a la patria, no puedo representar a los que usan el dolor y el sufrimiento de quienes buscan a un ser querido, este, para lucrar políticamente con ello, no puedo representarlos, admito que a esa parte no la voy a representar en mi viaje a Estrasburgo”, recalcó pese a que el presidente del Senado, representa la pluralidad de la Cámara Alta.

Fernández Noroña también salió al paso de las criticas de la oposición en su contra e incluso del EZLN y madres buscadoras a quienes acusó de un montaje y de ser unos carroñeros, por el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco considerado un campo de exterminio.

“Han tergiversado y lo seguirán haciendo, declaraciones que yo he hecho (…) Yo por eso digo que es una campaña muy ruin”, aseveró

Fernández Noroña también se refirió al paquete de leyes que enviará la presidenta Sheinbaum al Congreso de la Unión entre ellas el plan para las personas desparecidas y el morenista recalcó que ninguna ley por si sola puede resolver un problema.

“O sea, pensar que una ley resuelve algo es darle a la legislación un poder que no tiene. Ninguna ley resuelve nada, en sentido estricto, la ley da un marco general de funcionamiento del tema que tú quieras plantear”, aclaró

De hecho consideró equivocado abordar de esa manera una problemática, ahora como la de los desaparecidos en México.

“ ¿Cómo resolvemos el problema de las desapariciones?, Con una legislación? ¿En verdad con una legislación puedes resolver eso o cualquier otra cosa de fondo? Yo creo que es un abordaje equivocado del tema”. criticó