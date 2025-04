No es necesario un paro nacional: Sheinbaum reitera apertura al diálogo con la CNTE

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su disposición al diálogo abierto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego del anuncio de una nueva movilización y plantón en Palacio Nacional el próximo 15 de mayo. En ese contexto, Sheinbaum consideró que no es necesario un paro nacional, ya que su administración mantiene mesas activas de negociación y “nunca ha cerrado las puertas al diálogo”.

La mandataria enfatizó que, a diferencia de gobiernos anteriores, su administración respeta y reconoce el papel de las y los maestros en la educación pública. “Antes se les imponían reformas punitivas; ahora se ha basificado a casi un millón de docentes y se han mejorado los salarios”, puntualizó.

En su mensaje, Sheinbaum destacó avances como el decreto para reducir y reestructurar créditos del Fovissste, una demanda histórica del magisterio, así como el congelamiento de la edad de jubilación mientras se analizan mecanismos para reducirla. También recordó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar permitirá a los trabajadores con cuentas individuales recibir pensiones equivalentes a su último salario.

Respecto a la reforma educativa de 2019, la presidenta reconoció que persisten inconformidades, especialmente sobre el funcionamiento de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm). Por ello, propuso ampliar el diálogo directamente en las escuelas, con el objetivo de construir una propuesta que responda mejor a las necesidades del magisterio.

Sobre la exigencia de derogar la ley del sistema de pensiones de 2007, Sheinbaum admitió que el modelo de afores impone limitaciones estructurales, pero subrayó que el nuevo fondo representa una alternativa viable para garantizar pensiones dignas.

Finalmente, reiteró que su gobierno no recurre a la represión ni a la cerrazón y aseguró que las puertas están abiertas al magisterio nacional. “No es como antes. No hay cerrazón, no hay represión. Estamos trabajando permanentemente para mejorar las condiciones de las maestras y los maestros”, concluyó.