Aun siendo una jurista destacada y candidata a ministra recibe ataques machistas

La jurista Olivia Aguirre Bonilla (Ciudad Juárez, Chihuahua, 1986) Crédito: Especial

Olivia Aguirre Bonilla (Ciudad Juárez, Chihuahua, 1986) arrancó su campaña, como casi todos los candidatos del Poder Judicial de la Federación (PJF), en redes sociales, en las que destaca su perfil académico y altas especializaciones en derecho. A la par un medio digital comenzó a denigrar a la candidata a ministra de la Corte: “Así busca atraer seguidores”, decía una nota acompañada de imágenes en camisón blanco extraídas del Fabebook privado de la maestra en derecho penal y judicial.

En entrevista con Crónica narra qué espera de las autoridades obligadas a impedir y combatir la violencia política en razón de género. Su ahora activismo y autodefensa legal se ven arduos.

-El INE resolvió que ya no era posible emitir medidas cautelares, porque el medio digital chihuahuense ‘Plan de Vuelo Mx’ había bajado tus fotografías en camisón blanco. ¿Qué sigue, dónde ves el origen de este ataque, para quién eres incómoda?

-Cuando el INE advierte de las medidas cautelares, que no es el día inmediato a mi denuncia. Pasaron como entre tres y cuatro días. Me notifican: “Ya no procede la medida cautelar de bajar las fotografías, porque ya se bajaron”. Sí, claro. Pero eso no significa que el proceso no siga su curso. Digo, el proceso de investigación sigue abierto. La unidad de investigación del instituto está en la etapa de investigación de notificarle al medio, a la persona que subió mis imágenes, está en ese proceso de investigación y en su determinado momento emitir una resolución de acuerdo con las medidas de reparación que estoy solicitando: La disculpa pública, que se le multe también y una indemnización. Es una reparación integral. En eso estamos la espera, ¿verdad? Si no me es favorable la resolución, pues tengo ese derecho de impugnar, a la par de un proceso penal.

-Y tu perfil deja ver la lucha contra la trata de personas, ¿de dónde crees que surgen los ataques a tu perfil?

-Pienso que cuando traes un perfil fuerte y sólido, como es mi caso, porque nunca he sido funcionaria pública... Yo soy un perfil que viene de la academia, soy abogada litigante y soy investigadora, realmente no tienen con qué atacarme.

Olivia Aguirre Bonilla es una de las tres candidatas a ministras más jóvenes que busca ocupar uno de los nueve lugares en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su campaña se vio obligada a dar un giro: perseguir desde las instituciones la sanción por la sexualización de su imagen en bikini sustraída de su Facebook privado a la que agregaron “así busca enganchar a seguidores”.

Y advierte: “No soy la única candidata al Poder Judicial que en carne propia estamos viviendo la violencia política en razón de género. Sé de otras, y espero que no lo dejen pasar, que denuncien, porque sería increíble que buscando un cargo como juzgadoras no nos defendamos”.

-Se insiste, ¿identificas claramente de dónde proviene el ataque y por qué?

-Una semana antes de que iniciara la campaña publiqué una columna sobre el “alto a la violencia política en razón de género”. Describí cuáles son esos actos de violencia, cuáles son las sanciones e invité también a denunciar si eran víctimas de este tipo de violencias a todas las mujeres candidatas del proceso dentro del Poder Judicial de la Federación. Inicia la campaña, y la víctima ¡fui yo! El medio digital ‘Plan de Vuelo MX’ de Chihuahua, ligado con financiamiento de la gobernadora Maru Campos, publicó unas fotografías mías privadas que no son de mi campaña y les insertó mi logo. De mi perfil privado hurgaron en imágenes que me tomé hace años. Fotografías de estudio, sensuales. Les insertaron mis logos de campaña. Y luego en el la nota pusieron que yo las utilizaba para enganchar a los usuarios, sexualizando mi imagen. Adicionalmente, colocaron un extracto de mi perfil como profesionista. El trasfondo realmente era denigrarme. Yo tengo no sólo que denunciarlo públicamente, sino tengo que hacer las denuncias formales porque si estoy invitando a denunciar a las demás, sería contradictorio que yo misma no lo hiciera cuando ya soy víctima. Y días antes había salido una candidata que le hicieron lo mismo de Chihuahua para jueza penal. Ella subió una imagen, desconozco si era de su campaña o no, pero adicionalmente le bajaron otras imágenes de su Facebook, donde sale el traje de baño y empezaron a hacer comentarios de que pide el voto en tanga, cosas así, sexualizándola, ¿no? Yo no sé si esa candidata de Chihuahua puso la denuncia formal en el INE. Lo que sí sé es que sí salió a los medios a decir que ella no se sexualizaba, que quienes la sexualizaban eran ustedes, ¿no? Eran todos ustedes (los medios de comunicación). Desconozco si puso o no formalmente la denuncia.

“Esta persona es el jefe de Comunicación Social del Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Vaya. Ahí lo puso Maru. Es un medio financiado por la gobernadora. No sé qué tanto de esta decisión habrá tenido ella o no, pero con esos intereses pues ellos se toman la libertad de hacerlo.

Sentar precedentes, ser implacables contra violentadores

Olivia Aguirre Bonilla se escucha firme, implacable para buscar el castigo por cualquier forma de violencia hacia las mujeres y hacia los violentadores. “En mi caso es importante sentar precedentes también en este tipo de temas. Es una campaña nueva. Nosotras estamos limitadas a las redes sociales. Esto nos hace más vulnerables a las candidatas y ser víctimas de estos delitos, porque hay que decirlo, es un delito.

-Se persigue por la vía administrativa, pero también por la vía penal.

-Claro, claro y lo que decidió el INE no es que sea parcial. Dentro de mi solicitud hice un apartado de solicitud de medidas cautelares. Y las medidas cautelares son aquellas medidas que de manera inmediata tiene que tomar en consideración para evitar que se sigan violentando mis derechos, ¿no? Pero yo pedí que de manera inmediata el INE se pronunciara para bajar esas fotografías y que se me dejara de estar sexualizando a través de esta campaña de violencia política de género.

Soy apolítica; campaña en redes sociales nos vulneran

Olivia Aguirre destaca haber sido consejera para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero en representación de la academia y consejera para erradicar la trata de personas en Chihuahua, cargos honoríficos.

La candidata ministra fue seleccionada por el Comité Judicial, aunque se inscribió por los tres. De hecho, llegué a la tómbola en el de legislativo también, pero termino en la lista del Poder Judicial, porque el primer filtro que realizó el Poder Judicial sacó a nueve mujeres. En total dejó fuera como a 20 mujeres, dentro de esas nueve iba yo. Pero entonces como se quedó a la mitad el comité de evaluación del Poder Judicial porque suspendieron por lo de los amparos. Y se siguió ese proceso por el poder legislativo, pero en mi caso ya no hubo necesidad de entrar a la tómbola porque éramos nueve mujeres. Pasamos directo a la boleta electoral, las que salimos del Poder Judicial.

Propuestas concretas

La catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez habla de su campaña en la que expone sus propuestas de llegar al pleno de la Corte.

“En principio decir que hay temas muy definidos que sí están dentro de la competencia de un ministro y una ministra, pero hay otras cosas que salen de su competencia. Por ejemplo, el tema de corrupción, y para está el Tribunal de Disciplina Judicial. Entre mis propuestas es la descentralización de la Corte. Sesiona a puertas cerradas, y la ciudadanía no puede ir a presenciar directamente un debate de los ministros. El acercamiento de la Corte con la gente es muy necesario, propongo sesiones una vez al mes en las distintas entidades federativas. Y me han preguntado ‘¿y cómo le vas a hacer, porque implica recurso?’ Sí se puede solicitar un presupuesto destinado precisamente a esa finalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace eso. Sus sesiones las tiene, cuando resuelven los distintos casos que llegan al Tribunal Interamericano, en distintas sedes de los Estados que son parte de la jurisdicción de esta Corte”, advierte.

-¿Cómo demuestras a la gente que juventud no quiere decir inexpertos?

-Tengo carrera judicial, y eso no significa que no tenga vocación de servicio. Eso no significa que no tenga sensibilidad humana y social, y eso no significa que no tenga las ganas de transformar la justicia. Y otra realidad es que muchos que traen carrera judicial siguen generando las mismas prácticas de corrupción y las mismas deficiencias.

Uno de los temas en los que centra su proyecto de vida en la carrera judicial es combatir el consumo de la trata de personas de niñas y mujeres. Este sector: las niñas y mujeres, son quienes representan el más alto índice en cifras como víctimas de este delito, y yo lo estoy vinculando con el delito de explotación sexual. Es decir, la trata de personas con fines de explotación sexual, porque la trata de personas tiene muchas modalidades. En la que yo me estoy enfocando es en la explotación sexual. Mi investigación se centra, no tanto en las víctimas de trata, ni en los tratantes, sino en la demanda, en los consumidores. ¿Por qué hay consumo del servicio sexual?

-Hay un tope de gastos de campaña, hasta 1.4 mdp. ¿Estás en ese piso?

-Soy una mujer de clase media, no soy rica. Es para mí, para muchos, hacer campaña. Estamos muy limitados, lo estamos haciendo con recursos propios y no hay un piso parejo. ¿Por qué? Porque no todos tenemos un millón 400 mil pesos para gastos personales de tope de campaña. Dime dónde saco yo 1.4 mdp. Soy docente, investigadora de una universidad pública y también litigo, pero de ahí no tienes un sueldo mensual.