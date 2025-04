“Todo lo que te moleste del gobierno implica justicia administrativa; “no vengo a prometer; urge personal para eficiencia”: candidata a jueza federal

“Todo lo que te moleste del gobierno implica la justicia administrativa, es la menos comprendida, y sus jueces cargan con resoluciones desde el proceso de revisión de por qué se taló un árbol, pero también es atención médica, falta de medicamento, de insumos. Que te clausuraron algún negocio, algún inmueble, que te multaron por ir a exceso de velocidad, que no cumples con algún requisito de verificación, materia administrativa. Daño al medio ambiente, materia administrativa. Que un vecino se quejó del ruido por una construcción, materia administrativa”, ejemplifica Leslie Sonck Martínez, candidata a jueza federal en este rubro.

Nacida en la Ciudad de México, Sonck Martínez tiene 12 años de experiencia laboral que ha compaginado con el estudio de una maestría en derecho administrativo y fiscal por la Barra Nacional de Abogados.

Sus estudios y trabajo son incansables. “No hay reloj que nos marque el fin de una jornada laboral. Las 24 horas de todos los días nos demandan alejarnos de familia, de diversiones, incluso dejar de lado deseos muy personales como ser madre o un matrimonio. El Poder Judicial federal paga bien, pero no para hacernos ricos”, dice la actual secretaria proyectista de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

-¿Cómo le va en la campaña? Tienen escaso tiempo los candidatos en funciones para recorrer su distrito. ¿Ya entiende su posible electorado por qué es una de las justicias más alejadas en el tiempo?

-Sí, es casi imposible resolver día a día miles de demandas. Y es difícil, porque hay deficiencias y sobre todo déficit de personal entre la administración de justicia, entre secretarios de acuerdo, de actuarios, de todo esto hay un déficit que impide que los procesos no sean tan rápidos. Sería muy bueno que hubiera mayores recursos para mayor personal, ¿no? Que pueda resolver asuntos, que pueda salir a notificar, que pueda ayudar a los secretarios de acuerdos o a los mismos proyectistas. Y considero que se necesitan más jueces, y por cierto grupo de personas, de las personas que más demanda justicia administrativa.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

-¿Cuánto gana un juez?

-Desconozco el monto de lo que gana un juez. Mi meta nunca ha sido ser juez por lo que pueda o no ganar, sino porque yo sí estoy comprometida con la labor de un buen jurado, así nos pagaran poco, como quizá a veces ocurre por la carga de trabajo. Pudiera parecer que es poca la paga para todo el trabajo que hacemos. Yo lo hago por convicción, más que por hacerse millonario, rico. Para hacerse millonario o rico no es la no es el lugar, no es la institución. Creo que ganas más en la iniciativa privada, que en la pública. Tenemos mucha fiscalización. Tenemos que hacer una declaración patrimonial cada mayo, incluso ya nos toca hacerlo. Todos nuestros bienes están en transparencia. Pueden revisar todo lo que ganamos, los bienes que adquirimos, lo que tenemos.

-¿El Tribunal de Disciplina Judicial los va a meter en cintura?

-Desde el Consejo de la Judicatura se llevan procesos sancionadores. Y pues el Tribunal de Disciplina quizá emita sus lineamientos, y ellos nos tenemos que ceñir. Nuestra responsabilidad es cumplir con todas las leyes. No somos legisladores, y nos debemos conducir de la manera más transparente posible para llegar al fin que es mantenernos en esta labor jurisdiccional.

Leslie Laura Sonck Martínez es el número 13 de la boleta amarilla electoral. Compite en el Distrito Judicial 3 (Álvaro Obregón). Fue postulada por el Comité del Ejecutivo Federal tras exhaustivos procesos de selección. Destaca que “la función jurisdiccional debe asegurar la aplicación justa de la ley, promoviendo la transparencia, imparcialidad y protección de derechos fundamentales, siempre en beneficio del pueblo.”