Tribunal de Disciplina no es para “cacería de brujas”: Indira García, candidata a magistrada del órgano de rendición de cuentas

Indira Isabel García Pérez (Colima, 1985) es candidata a una de las cinco magistraturas (tres mujeres y dos hombres) que conformarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, órgano jurisdiccional que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal. Apunta que todo juzgador debe “respetar la dignidad de las personas. Que las partes en los juicios tengan el acompañamiento debido. Dictar sentencias con lenguaje simplificado, para que éstas sean digeribles por cualquier ciudadano”.

-¿Cómo le va en campaña con tan poco tiempo para recorrer Colima, el país?

-No estaba acostumbrada a usar las redes sociales, y derivado de este proceso electoral es la vía para presentarnos ante la ciudadanía. Y algo maravilloso. De visita en el pueblo mágico de Comala, una chica me abordó y exclamó: ‘¡Tú eres Indira!’ Eso fue muy alentador, porque pues lo que destacó es quién soy, mi carrera profesional y el quehacer del trabajo de la impartición de justicia.

- ¿Cómo les explica a los ciudadanos la función que tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial, que algunos llaman el ‘tribunal inquisidor’?

- Hemos (ella y la única persona de apoyo de su campaña) estado haciendo algunos pequeños videos en el que expongo algunos ejemplos de que este tribunal viene precisamente a revisar la cuestión de jueces, de magistrados, de qué manera se va a hacer, pero no solamente esa revisión de jueces y magistrados, no solamente esas evaluaciones, sino también en poner en consideración que su capacitación y profesionalización de estos jueces es precisamente para dar un mejor servicio a la ciudadanía y el mejor servicio al país. Y este tribunal no es para andar de ‘cacería de cacería de brujas’. Está muy alejado de eso. Yo tengo experiencia en transparencia. Estoy acostumbrada a la rendición de cuentas. Mi último cargo fue ser auditora superior del estado de Colima por un periodo de siete años. Entonces, esperamos hacer las cosas no bien, sino excelentemente bien.

Indira García tiene el número 04 de la boleta verde menta electoral. Se inscribió por dos comités, el Ejecutivo y el Legislativo. En la primera fase de selección estuvo en ambas listas, y al final quedó postulada por el primero. Compite con 20 mujeres para el cargo de magistrada de este órgano jurisdiccional. Entre el sexo masculino la disputa es de 18 hombres.

-El papel de la independencia judicial es fundamental dentro de este tribunal.

-Será esencial que podamos velar por la salvaguarda de los funcionarios, también de revisar esas influencias externas. La revisión debe ser de manera justa y conforme a derecho, preservando siempre pues esa integridad, esa eficacia de lo que tenemos nosotros de nuestro sistema judicial mexicano.

-¿Era necesario este tribunal?

-El papel del Consejo de la Judicatura ha ido fundamental para separar la función jurisdiccional de la administrativa, y hoy es también es necesario seguirlo consolidando con mayor apertura, con evaluación constante, con ese compromiso de ética judicial, porque solamente de esa manera vamos a poder garantizar, vamos a poder actuar con un verdadero órgano al servicio de la justicia y no del poder.

En su campaña, la especialista destaca la justicia imparcial, que no se protejan intereses de grupo. La justicia transparente, que se fundamente cada decisión con claridad y legalidad. Justicia valiente, que se actúe sin “titubeos” cuando se violenta la ética judicial.

Para la candidata, la función jurisdiccional es de las “más noble, o la más noble” al ser la voz de los más desprotegidos, devolviéndoles el ejercicio pleno de sus derechos cuando han sido violentados, no sólo por autoridades, garantizando así que la justicia y la legalidad prevalezcan siempre en un Estado de derecho, por lo que su doble función es ser garante de los derechos humanos y contrapeso de los Poderes de la Unión.