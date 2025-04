Elección del PJF fracasará por escasez de votantes; Morena movilizará al voto, dice diputada Ivonne Ortega

La líder de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, lamentó que el proceso electoral del Poder Judicial fracasará por la escasez de votantes y esté marcado por la intromisión del gobierno federal y partidista, actos que podrían afectar aún más la legitimidad de la elección.

La exgobernadora de Yucatán afirmó que la gente no conoce el tema. No sabe cómo va a votar, y no quiere enterarse (de cómo participar ante las urnas).

“Estoy casi segura, y valdría la pena preguntarle a los de Morena que tienen números que les indican que no va a salir la gente a participar, que van a tener que hacer un esfuerzo de movilización”, alertó la coordinadora.

En un comunicado, la legisladora emecista consideró que el desconocimiento y la injerencia de partidos en este proceso puede mermar los diversos esfuerzos de difusión para que la población entienda y conozca de manera imparcial cómo será el proceso, y cómo podrá votar el día de la elección para jueces, ministros y magistrados.

“El interés del gobierno y de los diferentes partidos en promover la elección luego del fallo del Tribunal Electoral, es un acto de desesperación ante la escasa participación electoral que estiman”.

Desde el propio INE se estima que la participación de los ciudadanos puede ser como al nivel de una consulta ciudadana, según ha dicho en entrevista la consejera presidenta del árbitro electoral, Guadalupe Taddei.