En la Ibero desvelan los secretos del cerebro, exploran la neuroplasticidad y el impacto de los cannabinoides en conducta y aprendizaje, explica el Dr. Óscar Galicia. — En el corazón de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, CDMX, se encuentra un santuario dedicado a desentrañar los misterios del órgano más complejo, desaprovechado y descuidado del cuerpo humano: el cerebro.

El Laboratorio de Neurociencias, bajo la guía del Dr. Óscar Galicia, es un espacio de vanguardia tecnológica, y también un crisol donde la curiosidad de los estudiantes se fusiona con la rigurosa metodología científica para explorar las profundidades de la conducta y la cognición.

Al momento en que el reportero visitó estas modernas instalaciones, un grupo de estudiantes y asistentes del Dr. Galicia, estudiaban el desempeño de una integrante de la comunidad Ibero, para saber su propensión a ciertas conductas y emociones.

“Nuestro laboratorio es un faro de conocimiento que ilumina el camino hacia una mejor salud mental”, señaló el galeno que irradia la pasión por su trabajo y la investigación.

Laboratorio con Doble Propósito

Este laboratorio se distingue por su singular doble función: servir como un aula dinámica para la formación de futuros científicos y como un centro de investigación pionero en diversas áreas de la neurociencia.

El Dr. Galicia, con una energía y profesionalismo contagiosos, compartió su conocimiento y experiencia con Crónica, inspirando a los alumnos a que se adentren en el fascinante mundo del cerebro, al mismo tiempo que lidera proyectos de investigación que buscan respuestas a preguntas fundamentales sobre el funcionamiento mental.

“La idea no solo es formar a los alumnos, sino también proveer herramientas a los investigadores que tengan algún proyecto”, explicó el Dr. Galicia.

Enseguida expresó la naturaleza colaborativa y multifacética del laboratorio, con una sinergia entre enseñanza e investigación, que construye un ambiente estimulante donde el aprendizaje se nutre de descubrimientos y las nuevas ideas florecen constantemente.

Cannabinoides y Opioides, Explorando Secretos

Una de las líneas de investigación centrales del laboratorio se enfoca en el estudio de los cannabinoides y los opioides, dos sistemas de neurotransmisión con profundos efectos en nuestro cerebro.

El equipo del Dr. Galicia trabaja para identificar las bases fisiológicas que subyacen al funcionamiento de estos sistemas, investigando cómo influyen en la conducta y explorando su potencial terapéutico.

En un contexto donde el uso medicinal de cannabinoides genera un debate constante, la investigación rigurosa del laboratorio se vuelve crucial.

“Antes de que podamos usar algún tipo de canabinoide, primero debenos saber qué hace”, explicó el Dr. Galicia, y resaltó la importancia de la evidencia científica para fundamentar cualquier aplicación clínica.

El Cerebro se Reinventa, pero no con Bad Bunny

Bad Bunny y Chelas alentan el cerebro El Dr. Óscar Galicia explico por qué escuchar a Bad Bunny y tomar chelas en la banqueta entorpecen la capacidad del cerebro. (Gerardo González Acosta)

El laboratorio también se dedica a investigar la singular y fascinante capacidad del cerebro humano para generar nuevas neuronas, un fenómeno conocido como neurogénesis, que desmiente las viejas creencias que afirmaban que las neuronas no se regeneran.

“Durante mucho tiempo se creyó que nacíamos con un número fijo de neuronas, pero hoy sabemos que ciertas áreas del cerebro pueden producir nuevas células nerviosas a lo largo de la vida, especialmente en respuesta a desafíos cognitivos significativos”, explicó.

Enseguida afirmó algo sorprendente: “escuchando Bad Bunny y tomando chelas en la banqueta, no crecen nuevas neuronas”, comentó con humor el Dr. Galicia, e ilustró que la neurogénesis se activa ante la exigencia mental, como aprender un nuevo idioma o enfrentarse a problemas complejos.

Por eso, reiteró, escuchar canciones como las de Bad Bunny no hace bien al cerebro, porque no estimula la neurogenesis ya que no hay ninguna exigencia intelectual para ese tipo de música y letra.

Sin embargo, también aclaró que lo mismo ocurre con escuchar música clásica; si esta no conecta al cerebro con algo relevante, un desafío u objetivo, la neurogénesis se queda inactiva.

Esta capacidad de neuroplasticidad ofrece esperanza para mejorar el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de información a cualquier edad, explicó el galeno.

Si lo Vende Oxxo, te Hace Daño

Conexión neuronal entre el cerebro y el estómago El Dr. Óscar Galicia explico que la microbiota demuestra la conexión entre lo que comemos y nuestra salud mental y neuronal. (Gerardo González Acosta)

Con un ir y venir constante dentro de su laboratorio, expuso que una revelación reciente en el campo de la neurociencia es la profunda conexión entre el intestino y el cerebro, mediada por la microbiota intestinal.

El Dr. Galicia explicó al reportero cómo esta comunicación bidireccional influye en nuestro estado mental y emocional, revelando que lo que comemos puede tener un impacto directo en nuestro bienestar, y afirmpó una tesis contundente: “si lo vende Oxxo, te hace daño”.

El científico mencionó las tiendas del Oxxo al hablar sobre los hábitos alimenticios saludables.

Dijo que actualmente es fácil acceder a alimentos poco saludables y afirmó: " es fácil, si lo venden en el Oxxo, no te lo comas, tal cual, todo tiene ahí tres tres marquitas, ¿no?“.

Con esto, el Dr. expuso que si un alimento se vende en las tiendas de conveniencia como el Oxxo, “probablemente no sea saludable” y recomendó evitarlo, al plantear que prácticamente todo lo que se vende allí tiene ciertas “marquitas que indican su falta de salubridad”.

Señaló que la investigación del laboratorio destaca la importancia de una dieta equilibrada, similar a la de nuestros ancestros, rica en frutas, verduras y semillas, para mantener una microbiota saludable y, por ende, un cerebro en óptimas condiciones.

“Este enfoque holístico subraya la intrincada relación entre nuestros hábitos y nuestra salud mental”, expresó.

Orden Espacial Genera Orden Mental

El Dr.Galicia no se centró exclusivamente en hábitos y salud mental, también mencionó cómo el ambiente en el que vivimos (violencia, drogas, estimulación, emociones, amor) puede influir en la expresión génica y, por lo tanto, modificar nuestra experiencia a nivel celular y nuestra forma de funcionamiento.

“Esto sugiere que otros tipos de hábitos relacionados con el entorno también pueden tener un impacto en el bienestar mental”, señaló para responder a la pregunta de la importancia del orden espacial para el ser humano.

Dijo que la capacidad de organizar el mundo y tener una idea organizada del mundo favorece un pensamiento organizado.

Modelos Animales, Ventanas a Conducta Humana

Caja de Skinner en la Universidad Ibero El Dr. Óscar Galicia explico cómo a través de modelos animales y métodos científicos, son generados tratamientos contra la ansiedad. (Gerardo González Acosta)

En otra parte de su moderno laboratorio, Galicia explicó los mecanismos subyacentes a la conducta, y para ello dijo que utiliza modelos animales como roedores, en entornos controlados.

“A través de dispositivos como el laberinto elevado en cruz, las cajas de Skinner y el laberinto espacial de Morris, estudiamos la ansiedad, el aprendizaje, la percepción del tiempo y la memoria espacial, obteniendo valiosos conocimientos que luego podemos aplicar a la comprensión del cerebro humano”, detalló.

Añadió que “si yo quiero saber si esto me sirve para el tratamiento de la ansiedad, pues lo evalúo primero en mi ratita para ver si eso le quita la ansiedad a mi rata”, ejemplificó, y luego mostró la utilidad de estos modelos para probar hipótesis y desarrollar nuevas terapias.

Electroencefalografía, Escuchando la Orquesta Cerebral

El laboratorio cuenta con Equipos de Electroencefalografía (EEG), una técnica no invasiva que permite registrar la actividad eléctrica del cerebro en personas.

Mapeo Cerebral en la Ibero El Dr. Galicia ilustró como realizan el mapeo del cerebro en el Laboratorio, para comprender mejor sus patrones Dre actividad en sueño y emociones. (Gerardo González Acosta)

Esta herramienta considerada como invaluable, proporciona información en tiempo real sobre el funcionamiento cerebral, que permite estudiar estados como el sueño, identificar emociones y posibles anomalías y comprender mejor diversos trastornos neurológicos.

“Esto que vemos aquí es un mapeo cerebral, hace un concentrado de la actividad y nos permite observar con colores cómo están las frecuencias que se están registrando”, describió al reportero el Dr. Galicia, e ilustró cómo el EEG revela patrones de actividad cerebral asociados con diferentes estados de conciencia.

Dijo que la investigación en el área del sueño, por ejemplo, permitió comprender mejor trastornos como la apnea de sueño y su impacto en la salud cerebral a largo plazo.

El Futuro de la Neurociencia en la Ibero

Bajo el liderazgo del Dr. Óscar Galicia, el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Iberoamericana fue consolidado como un espacio fundamental para la investigación y la formación en este campo, hoy más visto y considerado crucial depués de la pendemia.

Su enfoque multidisciplinario, que abarca desde la biología molecular hasta el estudio del comportamiento humano, genera descubrimientos significativos y aporta conocimiento para la comprensión del cerebro y la búsqueda de soluciones para diversos desafíos de la salud mental y neurológica.

Esos hallazgos son publicados en revistas científicas reputadas y en espacios de análisis científico con otras universidades.

El laboratorio de Neurociencias de la Ibero es una combinación singular de rigor científico, pasión por el conocimiento, energía profesional, y un compromiso con la formación de nuevas generaciones de investigadores.

“Es como un faro que ilumina los intrincados caminos del cerebro humano, desvelando sus secretos y abriendo nuevas fronteras para la ciencia del futuro”, señaló Galicia, antes de volver a sus investigaciones con sus alumnos.

Universidad Iberoamericana Ilumina el Cerebro, Un Laboratorio a la Vanguardia de la Neurociencia