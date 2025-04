“Falta padrón de empresas que despiden a trabajadores y no pagan al perder juicios”: juez laboral y candidato al mismo cargo

En menos de tres años, el juez de Distrito especializado en materia laboral en Tamaulipas desde 2022, Jesús Desiderio Cavazos Elizondo (Reynosa, Tamps., 1983), vuelve a enfrentarse a reformas constitucionales de “gran calado”, pero ahora con un aderezo ‘acre’: caminar, volantear e involucrarse el mayor tiempo libre posible en las redes sociales en busca de miles de votos ciudadanos que lo mantengan en el cargo.

Sus 20 años de vida profesional cimentada como oficial judicial, secretario de Juzgado y secretario de Tribunal quizá a Tamaulipas no le interese ni tampoco que sea integrante del Claustro de Profesores en la Escuela Federal de Formación Judicial (desde2016) ni que actualmente forme a los futuros jueces del noreste de México como catedrático en la Universidad México Americana del Norte. Los votos de sus alumnos pueden ser una calificación para él.

Quizá sí les interese saber a las votantes tamaulipecas que el juez federal Jesús Cavazos es un aliado de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. “La ley laboral quizá no estaba muy favor de un caso, pero era premiar al violentador”, afirma

“A veces aplicar la ley a rajatabla crea impunidad. Los jueces debemos ser sensibles en materia laboral. Yo me he impuesto no encarar a víctimas de violencia laboral con sus perpetradores. Las mujeres nos necesitan sensibles”, dice Jesús Cavazos como parte de esa dura experiencia que es la de equilibrar derechos laborales, de los trabajadores del último escalafón. Él mismo fue obrero antes de llegar a la mayoría de edad.

En entrevista con Crónica, desde la ciudad de Reynosa, el juez federal y candidato dice que la reforma al Poder Judicial es una oportunidad para tomar por los cuernos las falencias.

“Tenemos que ser de algún modo autocríticos y ser capaces de detectar las fallas y combatir que perdure esa imagen de las personas juzgadoras que en ocasiones es incorrecta. Tenemos que ser capaces de insertarnos en esta nueva realidad y de ser capaces de sobrellevarla.

-¿Camina tranquilo?

Yo amo servir, servir a la sociedad, creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y en lo personal así lo evalué. Decidí simplemente que debo acostumbrarme a hacer campaña. Han sido dos semanas intensas, de adaptarme a esta nueva situación, a que además son reglas constitucionales y que son las reglas que impera en la realidad. Y sí, camino tranquilo. Yo no tengo nada que ocultar. No tengo nada que me impida o me deje dormir muy tranquilamente. Puedo ver a los ojos a mis hijos todas las noches, porque tengo mi conciencia muy en paz y eso también es lo que me ha permitido salir a las calles, hablarle a la gente con franqueza, verla a los ojos. Yo también tengo una familia y la firme convicción de que debemos trabajar con la sociedad porque detrás de nosotros o al lado de nosotros hay una familia que nos espera, que nos admira. Entonces, no podemos defraudarla, no podemos defraudar ni a nuestra familia. Yo tengo que luchar por tus hijos, por mis hijos, por los hijos de todos los que nos leen y también tengo que luchar por nuestra patria continental.

-¿No se le imponen las grandes, o simplemente, las empresas? ¿No es mejor estar del lado de los poderosos y sus “derechos”?

-La intención precisamente de seguir en esta lucha es por nuestro país, por nuestra patria. Es precisamente seguirle aportando a nuestra sociedad a este nuevo sistema de justicia constitucional y al nuevo sistema de justicia laboral. Poner al servicio de la gente nuestra experiencia, nuestros conocimientos para que sigan llevándose a cabo estos procesos laborales con la mayor agilidad posible y con el equilibrio para las partes. Hoy, con la reforma laboral de 2019, que en esta región del país entró en vigor en 2022 y que a mí me ha tocado encaminarla, la percepción de la ciudadanía, de los abogados que se dedican al derecho del trabajo, ha sido muy positiva por los aspectos que tú comentas. La agilidad de los juicios cambió, dio un giro de 180 grados. Anteriormente los asuntos se resolvían en un promedio de 6, 7 ú 8 años, ahora se siguen resolviendo en 6, 7 ú 8 pero meses. Desde luego que es un cambio radical, pero también es un cambio que viene de la mano de jueces con capacidad técnica, con conocimientos, con virtudes, con honestidad. Todos esos elementos son los que se han combinado y han propiciado que este nuevo sistema de justicia laboral vaya caminando (en Tamaulipas)

-¿Cómo contribuye usted a romper el techo patriarcal laboral desde lo que la ley obliga a que todos los asuntos o conflictos de las trabajadoras sean iniciados con perspectiva de género. ¿Cómo elude a la empresa o al sector público que busque menoscabar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el ámbito laboral?

-En el nuevo sistema de justicia laboral tiene que seguirse aplicando, tienen que seguirse aplicando los protocolos para juzgar con perspectiva de género. Aquí, lo particular en el tribunal a mi cargo, ya es mi tercer año como juez, yo he tenido casos de mujeres embarazadas que son separadas de su empleo. También he tenido el caso de mujeres a las cuales les decretan faltas injustificadas y les rescinde su contrato de trabajo, sin tener en cuenta situaciones como embarazos de alto riesgo. He tenido lastimosos cargos de hostigamiento sexual en los cuales las víctimas sí son escuchadas, es decir, aquí tenemos que aplicar esa sensibilidad. Los jueces tenemos que ser aliados, aliados de las víctimas y sobre todo aliados de las víctimas que han sufrido violencia de cualquier tipo y más aún cuando se trata de violencia de índole sexual. Pero no tiene por qué ser la justicia otra lucha, otro vía crucis, sino que tiene que ser el medio para poner fin a la situación que le ha venido vulnerando su paz o su situación emocional. Entonces, los jueces tenemos que ser sensibles y no importa que del otro lado esté la empresa transnacional más grande del país o una empresa privada muy poderosa. Eso es lo bonito de la materia laboral. Eso es una de las cosas que más me llena de orgullo y satisfacción. La capacidad y la imparcialidad suficientes para juzgar sin temor a este tipo de empresas tan poderosas, ya sea públicas o privadas. Insisto, son situaciones que ya han acontecido en el tribunal que presido.

A flor de piel, asuntos resueltos en los últimos tiempos con perspectiva de género; debe brindarse ayuda sicológica

“He tenido casos donde a pesar de que las reglas aparentemente dan pie a que un trabajador sea reinstaurado y, no obstante, teniendo en cuenta esta situación donde se evidencia que existe una transgresión a los derechos de las mujeres a vivir en un espacio libre de violencia aplicando, desde luego el protocolo para juzgar con perspectiva de género, la ley para erradicar la violencia en contra las mujeres me he permitido llamar a juicio oficiosamente. Es decir, sin que nadie me lo pida, yo he hecho la labor de buscar, de notificar a las mujeres víctimas, desde luego buscando la manera de proteger su tranquilidad, de explicarles que existe una asesoría pública gratuita, en caso de que sí lo requieran, que tienen el derecho de pedir asistencia sicológica, si lo estiman pertinente, que tampoco las voy a encarar con la persona a quienes ellas acusan de haber sido su perpetrador, o la persona que las violentó. Cuando se ponen todos estos elementos es cuando las personas tienen la confianza de acudir y, desde luego, ya estando aquí en la audiencia, también es una situación que nos permite el nuevo sistema de justicia laboral, interactuar directamente con las personas. Escucharlas de frente, verlas narrar la situación que vivieron, que padecieron y tener esa sensibilidad para entender y ser empáticos ante estas situaciones. No podemos permitir que haya impunidad, que queden sin castigo.

Nota a nivel nacional

El juez Cavazos, de afable voz, comparte a los lectores de este diario un caso en su natal Tamaulipas que incluso fue nota a nivel nacional, en el cual un trabajador tenía todos los elementos, para considerar que debía ser reinstalada a su fuente de empleo, a su a su institución. No obstante, advertí que había estos elementos, mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual por parte de una persona.

“Llamo de manera oficiosa, sin que nadie me lo solicite, y corroboro que, efectivamente, había elementos por los cuales el patrón había decidido rescindir a esta persona.

“Si bien en el procedimiento había algunas fallas por parte de la empresa demandada, pues finalmente esas fallas no eran suficientes como para dejar de atender esta situación de las mujeres. Ahí es como se tienen que ponderar los derechos. Se tiene que hacer un ejercicio en el cual, aunque efectivamente, en este caso, por ejemplo, sin entrar tanto en detalles para no abundarte mucho en esta charla. Imagínate que el contrato colectivo me decía que tenía no solamente que reinstalar a esta persona, sino indemnizarla, pagarle salarios caídos. Entonces, aplicar la ley a rajatabla, aplicar la ley con ese formalismo hubiera no sólo creado impunidad, sino premiar al agresor de las mujeres. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que actuar con sensibilidad. Tenemos que aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género para evitar que exista impunidad, para dejar sentado un precedente que le permita a la sociedad conocer que este tipo de situaciones traen consecuencias, que van a ser castigados y que no van a ser permitidos más”, sostiene.

¿Cuáles son las grandes cuitas de los trabajadores? ¿Qué le consultan en la calle?

-En general hay un desconocimiento de la situación electoral, es decir, mucha gente no tiene ni siquiera idea de que vienen unas elecciones. Desconoce totalmente el tema. Por ahí empieza nuestra labor de difusión, de sensibilizarlos, de que existe este tema y que es un tema de responsabilidad de todos.

-Yo siempre les explico: “Oigan -no les digo voten por mí-, les digo, analicen, analicen los perfiles, este es mi perfil, estas son mis redes, este es mi nombre, ustedes no se no se limiten a buscar mi nombre mis redes, sino búsquenlo en general en internet, vean mi trayectoria, y si les parece viable, apóyenme. Les digo que la decisión que emita la ciudadanía el 1 de junio va a trascender por los próximos 8 años. Entonces, no es un tema menor.”

Afores, dolor de cabeza, y propuestas

Jesús Desiderio Cavazos advierte que la gente lo que más externa son temas relacionados con las pensiones del IMSS

-¿Qué más le duele al trabajador, aparte de salarios ínfimos, desigualdad e inequidad, etcétera?

-La mayoría de las personas tienen o han tenido algún tropiezo en los trámites que enfrentan ante el INPS, alguna pensión o algún accidente que consideran que fue mal evaluado y que creen que fueron dados de alta, pero siguen teniendo una molestia y una molestia física y que les está impidiendo desarrollar correctamente sus actividades o bien sienten que el desarrollo de sus actividades está incrementando su malestar, su malestar físico. También algunos temas relacionados con afores, de la devolución de recursos de afores de algún familiar que falleció. Y reclaman también pensiones por viudez. O de jóvenes que sus padres o sus padres o su madre fallecieron.

- ¿Cuáles son las propuestas que usted tiene para mejorar el ámbito de la justicia laboral?

-Las propuestas se centran en tres puntos. El primero es un lenguaje claro. Yo creo que uno de los grandes defectos o digamos puntos donde falló el poder judicial es en la comunicación. Usamos un lenguaje técnico que a veces ni los propios abogados y abogados entienden o entendemos. Mis primeras dos propuestas van enfocadas a una comunicación social mucho más ágil, mucho más cercana a la gente: el lenguaje debe ser mucho más sencillo y también tener audiencias sencillas, sin tanta solemnidad, sin tanto formalismo.

Otra propuesta. Quizá es un poco más técnico. Yo propongo se elabore un padrón de toda empresa que no esté cumpliendo las sentencias del Tribunal Laboral. Hay empresas que a la luz de la ciudadanía son socialmente responsables, y tienen todo un espíritu, digamos, altruista y se toman fotos donando despensas cuando hay un desastre, etcétera, pero lo que no dicen es que despiden a sus trabajadores, que violan los derechos de sus propios empleados y cuando son condenados no pagan, que haya un catálogo público donde la ciudadanía conozca, donde sea capaz de detectar este tipo de empresas y que eventualmente, así como ocurre hoy en día con los deudores alimentarios, o bien con los deudores de Hacienda, pues que también tengan alguna repercusión. Que a este tipo de empresas ya no se les permita subcontratación. Es que sea un elemento que el día de mañana sea útil. Es una propuesta que tendrá que ir madurando, tendrá que haber comunicación con los demás poderes de la Unión. Y se creen desincentivos por incumplir sentencias porque cuando dejen de cumplir una sentencia de un juzgador o una juzgadora en materia laboral, pues van a estar en esa lista que afecte su imagen.