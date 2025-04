Tabasco, siete meses liderando el desempleo en el país

La Refinería de Dos Bocas, la gran apuesta como detonante de empleos y de la economía de Tabasco no ha logrado el objetivo (Noticaribe.com.mx)

Indiferente ante el problema de desempleo que enfrenta Tabasco en el primer trimestre del 2025, al encabezar la lista de entidades con menos generación de fuentes de trabajo, el Gobernador Javier May se ha montado completamente en los programas sociales y entrega de apoyos directos del Gobierno Federal.

La ayuda para Adultos mayores, la “Beca Rita Cetina” a jóvenes de secundaria, así como a otros sectores, son lo único que ayuda a paliar la crisis que vive el otrora Edén de México, y que se aferra a no soltar el primer lugar nacional en desempleo. A diferencia de otras entidades, en Tabasco las acciones del gobierno estatal no se combinan con la acción federal, sino que brillan por su ausencia.

Desde que el gobernador tabasqueño tomó las riendas del estado en octubre de 2024, no ha presentado algún programa que sustente proyectos para la creación de empleos en ninguna de sus rubros, y muestra es el reporte del cierre del año pasado presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en la que revela que de la tasa nacional de desocupación de Personas Económicamente Activas (PEAC) y que se ubicó en 2.6 % en el último trimestre del año pasado, por regiones, Tabasco encabeza la lista con el mayor desempleo con 4.1 %, seguida de la Ciudad de México con 4 % y Coahuila con 3.5 %.

DEBACLE

El Inegi subraya en su informe sobre desempleo en el apartado sobre Tabasco, que en el tercer trimestre de 2024 y primero en la administración de Javier May, la actividad económica en la entidad reportó una caída anual del 6.9%, mientras que su tasa de desempleo se situó en 4.43%.

Entre octubre y diciembre del año pasado, la población desocupada en Tabasco fue de 48 mil personas que perdieron su empleo o no encontraron alguna vacante. De esta cifra, 19 mil eran mujeres y 29 mil eran hombres, lo que se tradujo en un incremento de 4 mil desempleados.

La creación de empleos foirmales en 2024 fue de 213,993 cifra inferior a la de 2023, que fue de 651,490, según datos del IMSS.

En lo que respecta a la informalidad, ésta sigue al alza, según los datos de febrero pasado de la Encuesta Nacional de la Ocupación y Empleo (ENOE), en 2024 hubo 723,000 tabasqueños en la informalidad, de los cuales 278 mil eran mujeres, y que en relación con 2023 las cifras fueron de 267 mil. En el caso de los hombres, el trabajo en la informalidad fue de 456 mil, en relación con los 406 mil que se documentaron en el 2023.

El reporte del Instituto de Estadística destaca que en el arranque del 2025 la tendencia por desempleo mantiene a Tabasco en el sitio de honor, al no haber muestras de inversiones ni locales extranjeras, además de que empresas de grandes dimensiones como la Refinería de Dos Bocas, de la que se esperaba fuera detonante que impulsaría la economía estatal, se ha estancado e incluso ha dejado de pagar a proveedores.

Jóvenes buscan ofertas de trabajo sin conseguirlo, lo que da paso al aumento de la informalidad (Archivo)

Javier May es de los mandatarios estatales que esperan que llegue la Inversión Extranjera Directa (IED) sin salir de casa, es decir, es un Gobernador doméstico que no tiene agenda ninguna salida programada al extranjero para buscar empresarios que quieran apostar por Tabasco, sus empresas y su gente, por lo que ve cómodamente y con agrado los programas y apoyos sociales impulsados por la Federación para ayudar a las familias más vulnerables.

Programas como Pensión Bienestar y Plenitud, Jóvenes Construyendo el Futuro, “Beca Rita Cetina”, Tarjetas Tanda para la Mujer, Viviendas del Bienestar, Pescando Vida, Sembrando Vida Estatal y Crédito Ganadero a la Palabra, son algunos que con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum ayudan a paliar de manera económica y en algunos casos en especie, el problema de desempleo en la entidad.

CRÍTICAS

La pasividad del mandatario tabasqueño para actuar y sacar del primer lugar de desempleo a su estado le ha valido críticas de empresarios, opositores, de trabajadores y de los mismos tabasqueños, que han reclamado por su falta de liderazgo a casi siete meses de haber tomado las riendas de Tabasco.

El pasado 21 de marzo, la excandidata del PRI a la gubernatura, Lorena Beaurregard de los Santos, publicó en su cuenta de la red social X que la frase “Tabasco va de May en peor”, no sólo aplica bien para el Gobernador, ya que cada día se confirman las graves situaciones que se viven en la entidad.

La priista enumeró como parte de la crisis que vive Tabasco los altos niveles de inseguridad, la crisis económica, social y política, lo que, en su opinión, están mal en Tabasco y la tendencia se agrava.

Al hacer alusión a la situación económica y desempleo que vive Tabasco, Lorena Beaurregard resaltó que la entidad no ha soltado el primer lugar nacional de desempleo, a lo que se suman acciones ilícitas que dañan los empleos existentes, y citó el caso del ayuntamiento de Cárdenas, donde las autoridades municipales “extorsionan” a comerciantes con impuestos altos.

El desempleo continúa en aumento durante la administración de Javier May, según reportes del Inegi (Archivo/Cuartoscuro)

La excandidata a la gubernatura señaló que la “Canaco en la entidad denunció que varios ayuntamientos extorsionan al comercio, por lo que varias empresas ya están pensando en salirse, como en el caso del municipios de Cárdenas, encabezado por el alcalde Euclides Alejandro, uno de los funcionarios cercanos a Javier May.

REFINERÍA

Uno de los casos que ha acaparado reflectores por haber sido una apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para ser detonante económico y generador de empleo para los tabasqueños es la polémica Refinería de Dos Bocas, y es que más que generar fuentes de trabajo ha despedido personal y Petróleos Mexicanos (Pemex) ha dejado de pagar a proveedores por falta de presupuesto.

Empresarios locales que llegaron de varias parte de Tabasco y no sólo del municipio de Paraíso, donde se localiza la refinería, han optado por buscar ofertas de inversión y trabajo en otros estados del país y dejar su tierra, ya que a la falta de apoyo del gobierno del estado para mantener las pocas fuentes de trabajo cerca de la planta petrolera, existe otro factor, la falta de pagos de Pemex a más de 150 empresas proveedoras a las que no les ha cubierto ningún adelanto de sus adeudos desde hace más de un año.

Medios locales citan el caso de Eustacio Pérez, un representante de empresas proveedoras a las que Pemex prometió desde el año pasado cubrir los pagos pendientes. “Pemex contrató compañías para que le llevaran diversos contratos no solo en Tabasco, sino en otros estados del sur del país, pero llegó el momento en el que no hay presupuesto y por consiguiente no hay recursos para pagar, por lo que algunas empresas con más de un año sin recibir pagos han decidido llevar su inversión a otros estados” sin soltar los reclamos de pagos pendientes de la empresa petrolera del estado.

LA APUESTA

Frente a esta situación, el mandatario tabasqueño, que ha aprendido bien a soltar el discurso como su mentor AMLO, dijo el pasado 10 de febrero en su conferencia matutina, que en próximas semanas alrededor de 70 mil familias tabasqueñas se beneficiarán este año con los programas para el Bienestar del Gobierno del Pueblo, lo que generará una ocupación directa para casi 50 mil personas, lo que ayudará a frenar el desempleo, a reactivar la economía y combatir el origen de la violencia.

Sin comprometerse ni poner fecha de proyectos que sólo quedan el discurso, Javier May dijo que pronto se anunciará el Programa de Infraestructura estatal, con obras de modernización y rehabilitación de carreteras, el nuevo Puerto de Frontera y la construcción del tren Dos Bocas-Estación Chontalpa, además del desazolve del río de la Sierra, con lo que espera crear algunos empleos y sacar a Tabasco del primer lugar en desempleo.