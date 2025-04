En MC seremos congruentes, no iremos a la votación judicial: Ivonne Ortega

Ivonne Ortega visitó las instalaciones de Crónica para una entrevista Cara a Cara

Ivonne Ortega es una figura imprescindible en la política del sureste y en la nacional; parte de la dirigencia nacional del PRI en sus últimos años de hegemonía, ahora representa en el Congreso de la Unión a Movimiento Ciudadano. Desde esa posición, cuestiona decisiones que, desde su óptica, podrían ser más simulación que realidad: la próxima elección judicial que, asegura, no es algo que el pueblo se haya otorgado así mismo, igual que la forma en la que se resolvió la equidad política de género: con un 50-50 a rajatabla en las cámaras legislativas, sin proceso de formación de cuadros femeninos que hagan efectiva su participación en la toma de decisiones.

Para realizar una entrevista Cara a Cara con Juan Manuel Jiménez, Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, visitó las instalaciones de Crónica y habló de los temas que le resultan principales en el acontecer nacional:

–¿Votar en la elección judicial?

–Nosotros en MC hemos decidido no salir, no participar, porque nosotros participamos en contra de ese proceso y sería votar en contra de nuestra propia decisión salir a votar en algo que no creemos, que por cierto, el tiempo nos está dando la razón.

–¿Pero se gastó mucho dinero, entonces el ciudadano dice voto o no voto, si de por sí ya pague la boleta?

Es un tema interesante porque lo que comentaban cuando estábamos en la discusión de la reforma judicial era que era un mandato expreso del pueblo, primero no, porque tan no fue mandato del pueblo que la gente votó abiertamente en contra de lo que estaba proponiendo Morena, el pueblo no les dio reforma constitucional.

–Dicen que ahora en la cámara de diputados hay más pluralidad porque hay más equidad, cincuenta por ciento mujeres y cincuenta por ciento hombres, ¿no está de acuerdo con eso?

–No estoy de acuerdo y ahora tengo evidencia, por decirlo de alguna manera, porque yo no soy feminista de salir a las manifestaciones, la vida no me lo permitió. Hay quienes decían que tenía que ser por la cuota o por el cincuenta por ciento, inclusive a lo mejor recordarás cuando se pone el cincuenta por ciento es el Presidente Peña el que pone el cincuenta-cincuenta, yo era la secretaria general del PRI y siendo mujer yo le decía, “sí, cincuenta-cincuenta, pero gradual, cinco por ciento esta elección, cinco por ciento la otra, y en 10 elecciones ya tenemos el cincuenta por ciento” porque entonces ibas formando cuadros que iban llegando con compromiso personal, causa y conciencia. Hoy efectivamente tenemos el cincuenta por ciento en el Congreso y en otros cargos pero de foto, porque lamentablemente las mujeres no le respondieron a las mujeres.

–¿Las mujeres están para cumplir una cuota, entonces?

–Para cumplir una orden, que está peor.

–¿Qué es lo qué más le preocupa?

–La seguridad, en gran parte de la República Mexicana, particularmente en estados que están casi casi como estados de sitio ya, hay lugares donde ya no se puede transitar.

Me gustaría hablar de la agenda de MC en la Cámara de Diputados porque más allá de culpar lo que hemos visto de la máquina naranja es que están proponiendo para generar un cambio. Particularmente en el tema de seguridad yo siempre he comentado lo más importante, primero, que no se politice la seguridad, si queremos en verdad avanzar en temas de seguridad no debemos de politizar, porque entonces si el presidente municipal es de un partido, el presidente de la República es de otro, entonces el municipal no le dice al estatal, el estatal al naval, el naval a la militar, etc., y en ese marco de desinformación se cuela la delincuencia organizada.

La otra, si de verdad se quisiera cambiar de fondo lo que estamos viviendo tendría que haber primero el fortalecimiento de las policías municipales, el de las estatales y en consecuencia el nacional, un castillo no se construye de arriba hacia abajo.

–¿Y qué puede hacer un diputado federal?

–Nosotros hemos hecho diferentes propuestas, lamentablemente ahí están durmiendo el sueño de los justos, realmente lo hacemos con la mejor intención de poder apartar, ahí están las propuestas, espero que haya una sensibilidad en los gobiernos en general, municipales, estatales y federales en la propia Cámara de Diputados con mis compañeros, porque este es el tema que más le importa a todos los mexicanos.

–¿Qué ha pasado con las 40 horas?

–Las 40 horas la propusimos nosotros en la legislatura pasada y nos dijeron que sí se podían aprobar, siempre y cuando la propusiera Morena, la presidenta en su toma de protesta las anuncia pero hasta hoy no han sido efectivas.

–¿Le interesa la Presidencia de la República?

–Por supuesto, el político que diga que no, miente, cada vez que tu tienes un cargo, si estás en un municipio quieres ser presidente municipal, si haces algo en tu estado quieres ser gobernador o gobernadora y si haces algo en el país, pues por supuesto que el máximo sueño para un político es llegar a la presidencia. ¿Me gustaría? por supuesto. ¿Tengo los pies bien puestos en la tierra? Por supuesto. ¿Voy a trabajar por un proyecto en el que pueda haber una visión como la de MC en la presidencia? También. ¿Tengo que ser yo la candidata? No necesariamente.

