Cinvestav gradúa lo mejor del país, el 1% que Transforma a México: SEP

Solo 8% de estudiantes de educación superior cursa un posgrado y el 1% alcanza el doctorado; graduados, muestra de responsabilidad, dice Mario Delgado — El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, entregó diplomas a la nueva generación de maestros y doctores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

Acompañado por destacadas personalidades del ámbito académico y empresarial, entre ellos Jorge Kawhagi Gastine, Presidente del Instituto Mexicano de la Pequeña y Mediana Industria, reconoció “el arduo camino recorrido por los egresados y el papel crucial de la institución en el panorama nacional”.

Jorge Kawhagi Gastine, en el Cinvestav El Presidente del Consejo de Administración de La Crónica, Don Jorge Kawhagi, acompañó al titular de la SEP, y los graduados del Cinvestav. (Gerardo González Acosta)

El funcionario fue sensible al esfuerzo de las familias de los nuevos maestros y doctores, pues ellas son el pilar fundamental en la culminación de sus estudios avanzados para colocarse en la élite de la educación nacional.

Presidenta Científica, Cinvestav de Logros

Luego resaltó la singularidad del momento al tener una presidenta de México que es doctora en ciencias, Claudia Shenbaum Pardo, un hecho sin par a nivel mundial, inspirando a las nuevas generaciones de científicos del país.

Delgado Carrillo también destacó la historia del Cinvestav, fundado hace 64 años por su antecesor en el cargo, “el visionario Jaime Torres Bodet, con la misión de formar especialistas e investigadores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)”.

Evocó a la memoria las palabras del propio Torres Bodet quien dijo que la ciencia es como “un faro de libertad para la humanidad, una idea que resuena con fuerza en los tiempos actuales”.

Señaló que la búsqueda del conocimiento y la innovación, según la visión del fundador, no debe quedarse en el laboratorio, sino servir a la cultura.

Ciencia Abre Fronteras y Libertades

“No hay fronteras capaces de cerrar permanentemente el camino de libertad que la ciencia brinda a los seres humanos”, citó el actual titular de la SEP.

De esta forma, los nuevos maestros y doctores del Cinvestav se sumaron a una larga y sólida cadena de esfuerzos científicos que han depurado el conocimiento a través de milenios.

Delgado Carrillo eñaló que su propósito es aportar avances significativos, construir prosperidad compartida y mejorar la calidad de vida de todos.

Dijo que el Cinvestav, con sus 68 programas de posgrado, se consolida como un referente líder en México y América Latina para la formación de talento altamente especializado.

Afirmó que su modelo educativo está enfocado en la investigación de frontera, es reconocido por organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por su contribución a la transformación productiva.

Sin considerar universidades, el Cinvestav es el mejor posicionado en ese rubro en América Latina, y la única institución mexicana entre las mejores 100 a nivel mundial, de acuerdo con los criterios del índice científico Alper-Doger 2024 (2024 AD Scientific Index), dado a conocer recientemente.

Cinvestav, Pilar de la Soberanía Científica

Mario Delgado, en el Cinvestav El Cinvestav es pilar de la Soberanía Científica de México, dijo el secretario de Educación ante los nuevos graduados de la institución. (SEP)

El titular de la SEP manifestó que la generación de conocimiento en el centro es prolífica, con miles de artículos en revistas indizadas, solicitudes de patentes y más de 60 investigadores galardonados con premios de gran prestigio.

Dijo que participa activamente en iniciativas de alcance nacional alineadas con el Plan México, como el proyecto “Pasaporte al Aprendizaje”, que beneficia más de 310 mil jóvenes, con un impacto social directo.

Añadió que además está inmerso en proyectos estratégicos como CUSARI, clave para la industria de semiconductores y el near shoring, así como en investigación sobre sostenibilidad y descarbonización.

Explicó que el Cinvestav “es pionero en la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) en medicina y lidera investigaciones sobre enfermedades crónicas y neurodegenerativas, así como la vigilancia genómica del SARS-CoV-2.

Mario Delgado ennumeró también la creación del Banco Genómico de Poblaciones Indígenas más grande del mundo, la generación de conocimiento sobre formación docente y políticas públicas educativas para educación equitativa e innovadora.

Dijo que sin duda, el Cinvestav representa un pilar fundamental de la soberanía científica del país, y es clave para afrontar los desafíos del siglo XXI, y entender el desarrollo científico de México.

Desafío de la Brecha Educativa Nacional

Pese a estos logros de élite, el secretario de Educación llamó a la reflexión sobre “los persistentes rezagos educativos y sociales en el país”.

Reveló una estadística contundente que subraya la exclusividad del logro de los graduados, pues solo un pequeño porcentaje de estudiantes universitarios alcanza el nivel de posgrado.

“A nivel nacional, apenas el 8 por ciento del total de estudiantes en educación superior tiene la oportunidad de cursar un posgrado; la cifra se vuelve aún más reducida y significativa al hablar de los estudios doctorales”, reveló.

Enfatizó que llegar a este nivel académico es un camino transitado por muy pocos en el país.

“Y de ese porcentaje ya reducido, apenas el 1% logra completar un doctorado en México”, admitió.

Esta realidad hace que los graduados sean, en efecto, especiales, pero Delgado Carrillo les aclaró que esta distinción no debe traducirse en elitismo o arrogancia.

Por el contrario, “su posición privilegiada conlleva una carga moral y social que no puede ser ignorada; es una gran responsabilidad que debe estar cimentada en la empatía y la solidaridad hacia la inmensa mayoría que no ha tenido acceso a las mismas oportunidades; su logro no es un fin en sí mismo, sino el inicio de una misión”, expresó el funcionario.

Añadió que la tarea de esta nueva generación de científicos es contribuir al desarrollo incluyente de México, utilizando su conocimiento para cerrar brechas y promover el bienestar compartido.

La ciencia y la investigación son las herramientas poderosas para construir una sociedad más justa y equitativa para todos, señaló.

Legado al Servicio de la Humanidad

Finalmente, Mario Delgado recordó nuevamente la profunda vocación humana, como la describió Torres Bodet; “cada esfuerzo, cada avance científico, cada momento de la vida debe ser un peldaño; uno para que la humanidad en su conjunto pueda ascender hacia horizontes más luminosos, impulsada por el conocimiento y la dedicación de sus mentes más preparadas”.

Expresó que la misión de los graduados del Cinvestav trasciende a la institución y a México; es un compromiso con la civilización entera.

Con este llamado a la responsabilidad y la acción, la nueva generación de científicos del Cinvestav fue integrada al entramado del desarrollo nacional.

Graduados del Cinvestav Los graduados del Cinvestav se llevaron su diploma, y la esperanza de verdaderamente poder servir a México y sus habitantes, a Vivir con Bienestar. (Gerardo González Acosta)

Los graduados fueron fotografiados con sus familias y los integrantes del presidium, se llevaron consigo su diploma, y la esperanza de contribuir significativamente a un futuro mejor para México y el mundo, pata testimoniar que la ciencia es, en esencia, un acto de profunda humanidad.

Presentes también en el evento, la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el Dr. Adolfo Martínez Palomo, Presidente del Consejo Nacional, y Pablo Yánes, Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, entre otros.

