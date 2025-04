INE arrancará distribución de boletas para elección judicial por 19 entidades, confirma Taddei

A casi un mes para que se realicen las elecciones de las personas juzgadoras, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha logrado imprimir el 100 por ciento de las 602 millones 387 mil 442 boletas para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, y el miércoles se dará el banderazo de salida de esta distribución por 19 entidades.

La consejera presidenta del llamado árbitro electoral, Guadalupe Taddei, recordó que el instituto prevé la instalación de 84 mil casillas, y no las 174 mil que se disponen para todo el país, pues en este proceso están llamados al voto los habitantes que cuenten con su credencial del INE de sólo 18 estados y la Ciudad de México.

La funcionaria aseguró que hasta ahora no se tiene indicios de riesgo para no poder instalar el mobiliario de votación.

Taddei Zavala informó que hacia las 23:30 horas del día de la jornada electoral, el próximo 1 de junio, cuando están llamados a votar poco más 99 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral, el INE podrá dar a conocer el avance porcentual del cómputo total de las votaciones de los 3,442 cargos que se disputan a nivel federal.

“A partir de las 20:00 horas, que es cuando ya todos los estados estamos sincronizados, y ya no hay en ese momento votación, a partir de ahí iniciamos de manera inmediata el cómputo. Estamos preparados en las oficinas distritales para que inicie la llegada de los paquetes”, dijo en conferencia de prensa.

Precisó que sobre el tiempo de traslado de los paquetes electorales, del lugar más lejano, es de 17 horas de trayecto, sin precisar a qué entidad corresponde esta casilla seccional.

“De tal manera que 17 horas después estará llegando el paquete con los resultados. Iniciamos el proceso de cómputo, y saldremos con un corte, entre las 23:30 y 23:40 de la noche del día de la jornada electoral en qué porcentaje se encuentra nuestro sistema de cómputo. El avance del cómputo, porque no es posible, técnicamente, que esas casillas que tienen ese horario de llegada a la cabecera distrital se haga con una premura distinta”.

Guadalupe Taddei indicó que se tiene previsto un operativo especial para el traslado de estos paquetes electorales que, además, reciben un apoyo adicional para acortar tiempos de traslado.

Enfatizó que habrá resultados de cómputo total, que no es tendencia, no es el PREP, no es conteo rápido.

“Es el cómputo total de la elección, el que inicia inmediatamente, ejercicio que iniciábamos el miércoles siguiente a la elección, pero hoy lo vamos a iniciar el mismo día y esperamos salir con un buen avance a esas horas de la noche”, dijo Taddei Zavala, quien confió en una alta participación ciudadana.