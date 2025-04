Aprueban diputados honrar a 24 mujeres con el izamiento a toda y media asta la Bandera mexicana

El pleno de la Cámara de Diputados le aprobó a la presidenta Claudia Sheinbaum con 457 votos su iniciativa de izar a toda y media asta la Bandera Nacional en fechas conmemorativas que honren a 24 mujeres que forjaron una lucha para reconocer a este sector sujetas de derechos, como participar en el voto popular.

Para izar la bandera a toda asta, los diputados de Morena y sus aliados del PVEM y PT, junto con la oposición, y sólo un voto en contra, aprobaron que esta ceremonia se lleve a cabo las fechas: 9 de enero, conmemoración de la ‘Señora 6 Mono’, gobernante mixteca; 30 de enero, aniversario del nacimiento de Elvia Carrillo Puerto, en 1881; 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; 14 de marzo, aniversario del nacimiento de Matilde Montoya, en 1859; 22 de marzo, conmemoración de María Arias Bernal. Funda el Club Lealtad; 11 de abril, aniversario del nacimiento de Gertrudis Bocanegra, en 1765, además, el 19 de abril, aniversario del nacimiento de Josefa Ortiz, en 1773; 1 de junio, conmemoración de la Reina Roja, Tz´ak-b´u Ajaw, gobernante maya.

En tanto, el 2 de junio, aniversario del nacimiento de Hermila Galindo Acosta, en 1886; 7 de junio, aniversario del nacimiento de Dolores Jiménez y Muro, en 1848; 11 de julio, conmemoración de Tecuichpo Ixcaxochitzin, mujer cihuapilli mexica, y el 5 de septiembre, Día de las mujeres indígenas y conmemoración de Xiuhtzatzin, gobernante de Tula.

También, el 14 de septiembre, “Día de las Forjadoras Anónimas de la República”; 17 de octubre, reconocimiento del derecho de las mexicanas de votar y ser votadas a nivel federal; 11 de noviembre, aniversario del nacimiento de Carmen Serdán, en 1873, y el 12 de noviembre, aniversario del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, en 1651.

La bandera se izará a media asta el 2 de enero, aniversario de la muerte de Margarita Maza, en 1871; 15 de enero, aniversario de la muerte de Ignacia Riesch, en 1865; 14 de febrero, aniversario de la muerte de Agustina Ramírez, en 1879; 2 de marzo, aniversario de la muerte de Josefa Ortiz, en 1829; 16 de abril, aniversario de la muerte de Rosario Ibarra, en 2022; 17 de abril, aniversario de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz, en 1695; 18 de abril, aniversario de la muerte de Elvia Carrillo Puerto, en 1965; 13 de julio, aniversario de la muerte de Juana Belén Gutiérrez, en 1942.

El 16 de julio, aniversario de la muerte de María Refugio “Cuca” García, en 1973; 31 de julio, aniversario de la muerte de Sara Pérez Romero, en 1952; 21 de agosto, aniversario de la muerte de Leona Vicario, en 1842, y de Carmen Serdán, en 1948; 22 de septiembre, aniversario de la muerte de Laureana Wright, en 1896; 11 de octubre, aniversario de la muerte de Gertrudis Bocanegra, en 1817, y de Rita Cetina Gutiérrez, en 1908; 15 de octubre, aniversario de la muerte de Dolores Jiménez y Muro, en 1925; 3 de noviembre, aniversario de la muerte de Elena Arizmendi, en 1949, y 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

“La Bandera Nacional es el emblema del pueblo de México, símbolo de unidad nacional y su izamiento es la muestra del respeto y reconocimiento de todos los mexicanos a los aniversarios de acontecimientos y figuras importantes de la historia, lo que contribuye a fortalecer la identidad y sentido de pertenencia”, se expone en el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género.

Mujeres minimizadas o ignoradas

La panista Samantha Margarita Garza De la Garza apoyó el dictamen, porque, dijo, se busca saldar una deuda histórica al reconocer a las mujeres valientes, inteligentes y comprometidas que con su esfuerzo fueron pilares para contribuir a la nación; el dictamen busca que mediante el izamiento de la Bandera Nacional se rinda homenaje a las mujeres que durante siglos fueron minimizadas o ignoradas en la narrativa oficial del país.

“Su reconocimiento es el avance hacia una sociedad más equitativa. “Acompañamos esta propuesta, ya que honra la historia de México, pues no podríamos entender la política del siglo XXI sin las aportaciones de quienes fueron partícipes en la transición a la democracia y la creación de instituciones. Es fundamental reconocer que las mujeres que considera esta iniciativa no solo fueron testigos de cambios sino agentes activos del mismo. No se trata de reescribir la historia completa, no se trata de dividir, se trata de reconocer”.

“Debemos sacar a la luz la historia de aquellas mujeres que con su talento, esfuerzo y sacrificio han contribuido al México que hoy conocemos”. Esta reforma representa es un avance significativo hacia la igualdad sustantiva. “No basta con la igualdad formal ante la ley, es necesario visibilizar y valorar las contribuciones de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional”, enfatizó la petista Magdalena Núñez.

Por MC, Anayeli Muñoz lo dijo fuerte: “Son mujeres que a través de su perseverancia y resistencia han construido este país, y son para inspirar a las nuevas generaciones de niñas y jóvenes a ocupar espacios y a levantar la voz. Muchas mujeres han dado su vida por revindicar los derechos que nos fueron negados; por eso hoy estamos todas aquí”.