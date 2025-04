Representación efectiva de sectores vulnerables y formato de lectura fácil, principales propuestas de Rocío Balderas

Rocio Balderas

Rocío Balderas Fernandez es una de las candidatas a la Magistratura de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo objetivo (en caso de ocupar el cargo) es garantizar el acceso a la justicia, resolver los conflictos con imparcialidad y fortalecer el Estado de derecho.

Con una visión de la impartición de justicia independiente, imparcial, accesible y eficaz, garantizando derechos y fortaleciendo la democracia, su nombre aparece en la casilla 01 de la boleta azul.

En entrevista con Crónica se dijo contenta y muy honrada de ser una de las personas elegidas para ocupar un cargo público tan importante en unas elecciones históricas.

Salió de su zona de confort para darse a conocer

Reconoció que no ha sido un proceso sencillo, y que a lo largo del camino se han presentado una serie de inconvenientes que genera el mismo diseño de la elección.

“Moverse de su zona de confort para hacer cosas que por lo menos yo no estaba acostumbrada como salir en redes sociales, dar entrevistas, salir a la calle a convencer a la gente por el voto”, ejemplificó.

Así como participar en actividades académicas y debates, “también para demostrar que tiene uno la capacidad para desempeñar este cargo, sin dejar a un lado el tema de cercanía con el pueblo”

¿Cuáles son sus expectativas para estas primeras elecciones del PJ?

“Tengo expectativas positivas; yo siento que cada vez los candidatos nos convencemos de esa necesidad de que toda la ciudadanía se entere de estos mecanismos y se han hecho grupos de apoyo para ver la forma de cómo instrumentar en el informe eficiente de este proceso.

Aseguró que será complicado, pero muy cercano a las y los ciudadanos; además destacó que estas primeras elecciones guiarán a quienes quieran participar en el próximo proceso electoral del Poder Judicial.

“Todos aquellos que quieran competir en un par de años, pueden comenzar desde mañana a manejar sus redes sociales, a juntar dinero para su campaña porque no está permitido el financiamiento privado ni público, entonces creo que los frutos se van a ver reflejados dentro de dos años”.

“Este es un ensayo necesario para ir concientizando a la población, a los ciudadanos, de importancia de ejercer su voto, pues para que lleguen las personas que ellos consideran las idóneas y las mejores calificadas, pues para representarlos en tema de impartición de justicia”.

Sobre la importancia del puesto al que aspira

“La responsabilidad es mayúscula porque uno decide en última instancia hacer valer los derechos político electorales de los ciudadanos en todos los cargos de elección. Entonces sí es de gran trascendencia”.

Lo que la distingue de otros candidatos al mismo puesto

Rocio Balderas consideró que el factor que la distingue es que sus compañeras se han desempeñado principalmente en áreas electorales, pero ella cuenta con una trayectoria más amplia en otros sectores.

“Yo, a parte de estar en temas electorales, no me circunscrito a espacios de Poder Judicial Federal aún y cuando ahí cumplí 30 años. También he tenido la oportunidad de trabajar en el ejecutivo federal, en la Secretaría de Gobernación, como magistrada de Sala Superior en el Tribunal Agrario”.

Una visión más completa

Precisó que su trayectoria le ha permitido tener una visión más completa de las necesidades del respeto y la defensa que se requieren en los derechos políticos electorales, “he trabajado también, pues con poblaciones sensibles como son los ejidatarios, los comuneros”, detalló.

Explicó que la materia electoral pareciera ser exclusiva del área de impartición de justicia electoral (local o federal), o del INE, pero la realidad, dijo, “es evidente que es transversal y eso me ha permitido otros puntos de vista”.

“El tener una visión completa de lo que implica la alta responsabilidad de ser una juzgadora en materia electoral, pues me abona en las posibilidades de mi candidatura”.

Sobre los faltantes de la implementación de justicia electoral

Al ser cuestionada sobre los faltantes de la implementación de justicia electoral, Rocio Balderas busca sumar al objetivo mediante tres principales aspectos:

El primero es reforzar acciones afirmativas para todos los grupos de población vulnerable.

“Ya dio un gran paso el Poder Judicial y en especial electoral, en todos estos temas de paridad de género, donde se está impulsando, pues la igualdad de hombre y mujeres, pero pues todavía tenemos pendientes. No nada más se puede considerar como un como una población vulnerable las mujeres, sino que tenemos pues la población indígena, la población migrante, la comunidad del LGTBQ+, entonces creo que hay que desarrollar y hay que implementar acciones afirmativas para que haya una representación efectiva de estos sectores con los que todavía estamos pendientes”

El segundo es implementar este mecanismo de acceso fácil a los gobernados a la hora de qué se dictan sentencias que es denominado de lectura fácil.

“La materia electoral es una materia muy técnica y luego resulta muy complicado, para los justiciables, entender exactamente que fue lo que se resolvió en casos emblemáticos de en materia electoral, entonces yo propongo pues este formato de lectura fácil al inicio de cualquier sentencia y pues evidentemente con mayor razón cuando está de por medio un grupo vulnerable”.

Detalló que especialmente sería en casos en donde está un grupo indígena, un grupo migrante, un grupo que requiere que se le explique con mayor facilidad qué fue lo que pasó en la sentencia y qué fue lo que ganó.

“Creo que esto es algo muy interesante, porque finalmente, pues tutele el derecho a la igualdad y a la no discriminación”.

Y en tercer lugar mencionó y que se debe fortalecer la relación interinstitucional con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“A raíz de todos estos temas de cambios constitucionales, pues es un hecho notorio, que hubo una fractura de comunicación con la SCJN, y en general con los juzgados, los colegiados”.

“Entonces pues mi propuesta, en cuanto llegue la nueva integración de la SCJN, es abrir los canales de comunicación efectivo para que se restablezca esta relación que corresponde, pues por naturaleza al Poder Judicial de la Federación y trabajar nuevamente en armonía y en conjunción con ellos, básicamente serían las más importantes propuestas que que yo traería”.

Para finalizar, la candidata destacó la importancia de que las y los ciudadanos participen en las próximas elecciones del 1 de junio.

“Es sumamente importante que se salgan a votar, que hagan valer sus derechos de representación en el Poder Judicial de la Federación, y así poder exigir la emisión de resoluciones más justas y más apegadas al pueblo”.