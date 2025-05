“Hay que provocar, no imponer”: Taibo II advierte sobre la pérdida de lectores adolescentes y plantea una ofensiva creativa desde el FCE

El titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, lanzó una advertencia contundente: “Hay una pérdida incalculable de lectores adolescentes”, al tiempo que enfatizó que imponer o prohibir la lectura es “el mejor recurso para alejarlos de los libros”.

Durante la mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Taibo presentó un balance del FCE desde 2019, destacando logros como la producción de 21 millones de libros y la creación de más de 21 mil salas de lectura, así como iniciativas como los Librobuses y la revitalización de las librerías del Fondo. Sin embargo, reconoció que el mayor reto sigue siendo reconectar con los jóvenes.

“Nos hemos roto la cabeza para llegar al mundo adolescente. Ellos viven entre formas de diversión inmediatas, más superficiales. Por eso hemos tenido que caer en la provocación: decirles, por ejemplo, que leer una cuarteta de un poema al día mejora la calidad neuronal… y que ligas más”, afirmó con tono irónico y desafiante.

Una lectura provocadora, no punitiva

Lejos de las campañas autoritarias de antaño que dictaban “apaga la tele y enciende un libro”, el enfoque de Taibo es más sutil y seductor. “El mejor padre aliado de la lectura es el que deja un libro en la mesita de noche de su hijo sin preguntar al día siguiente si ya lo leyó. Que el niño se pregunte: ¿quién lo trajo?, ¿por qué está ahí?”, dijo. “El motor de la lectura es la curiosidad, no la imposición”.

Propuso incluso apropiarse de las plataformas digitales, como TikTok: “No hay que competir con ellas, hay que capturarlas. Yo hago TikToks y leo manga, y no por eso he perdido mi capacidad de hablar una hora sobre Da Vinci. El problema no es el telefonito, es qué haces con él”.

Libros al alcance de todos, en todo el país

Taibo también informó sobre la próxima iniciativa continental 25 por 25, con la cual se distribuirán gratuitamente 2.5 millones de libros entre jóvenes de América Latina, con autores como Gabriel García Márquez, Mario Benedetti y Piedad Bonnett, además de una fuerte presencia de escritoras y escritores mexicanos.

Además, destacó el trabajo del FCE en espacios vulnerables y reclusorios, y relató anécdotas como la de un centro en Mexicali donde niños deportados formaron un club de lectura llamado “Patitos en libertad” tras recibir libros. “Ahí entendieron que un libro también puede ser una forma de escapar”, comentó.

Humanismo mexicano y lectura como ideología

El FCE, además de fomentar la lectura, también difunde el Humanismo Mexicano como ideología a través de cientos de conferencias. “El corazón del Fondo es el libro”, insistió Taibo. “Pero no basta con imprimir libros, hay que sembrar la chispa de la lectura en medio de un mundo donde reina lo inmediato”.