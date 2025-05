Pide Loretta Ortiz a INE no ser “piedrita en el zapato” de la democracia el 1 de junio por perfiles cuestionables

La candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) las y los consejeros, antes de declarar a alguien ganador, tengan en consideración la petición del Congreso de la Unión referente a las y los candidatos que no cumplen con los requisitos de elegibilidad y que no sea “piedrita en el zapato” de la democracia el 1 de junio.

También reiteró que se garantice la máxima difusión y transparencia en la elección del Poder Judicial, elección que dijo, es la más importante de los últimos tiempos.

“Estamos a pocas semanas ya del 1 de junio, de que se lleve a cabo la primera elección de Poder Judicial, y vemos al INE aún disperso. El Instituto Electoral tiene que estar a la altura del pueblo de México y ser garante de la elección no la piedrita en el zapato. Le pedimos no descansar y seguir con la difusión del proceso. Además, que las y los consejeros del INE, antes de declarar a alguien ganador, tengan en consideración la petición del Congreso de la Unión referente a las y los candidatos que no cumplen con los requisitos de elegibilidad”, dijo la ministra candidata.

Ortiz Ahlf refrendó sus críticas al INE, por quedarle a deber a la ciudadanía, sobre todo, señaló, en cuanto a la capacitación para que la gente sepa cómo votar.

“Con en que una vez que se tengan los resultados se aseguren bien de que las o los ganadores cumplamos con todos los requisitos y no llegue nadie que no goce de buena reputación por tener vínculos con el crimen organizado o que no estén preparados -que tengan un promedio general académico menor a ocho”, sostuvo.

La doctora en derecho no dejó pasar que también le da un reconocimiento al ‘árbitro de la democracia’ por la iniciativa de dar a conocer un resultado preliminar de la elección de ministros poco antes de la medianoche del primero de junio y que el conteo de votos vaya a ser grabado y monitoreado.

“Hay que salir a votar, hoy más que nunca el país necesita de todas y todos el primero de junio para hacer de esta elección un parteaguas en el Poder Judicial, y con ello, lograr una Corte cercana al pueblo y dejar atrás ese pensamiento de que los ministros eran inalcanzables porque yo estaré siempre cercana al pueblo”.