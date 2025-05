Cuidemos a las mamás no sólo el 10 de mayo, sino todo el año: Sheinbaum

Sheinbaum felicita a las madres

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un mensaje con motivo del 10 de Mayo, hizo un llamado a las y los mexicanos a cuidar a las madres los 365 días del año, cuidarlas y regalarles cariño y amor, antes de cosas materiales.

“Quiero enviarle un saludo muy cariñoso, muy sentido, un abrazo muy fuerte a todas las mamás mexicanas, decirles que las queremos y que valoramos muchísimo el trabajo que hacen todos los días”, comentó a través de un video publicado en sus redes sociales.

También hizo un llamado a la familia a cuidar a las mamás y apoyarlas en las labores del hogar, “la mamá no sólo nos cuida, nosotros también tenemos que cuidar a las mamás, tenemos que apoyarlas. El trabajo del hogar no sólo es de las mujeres, es de todas y de todos, cuidemos a las mamás no solamente el 10 de mayo, sino todo el año, los 365 días del año”.

Recordó que es tiempo de mujeres y que todas tienen derechos, “las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Un abrazo muy muy fuerte a todas las mamás de México”.

Sheinbaum Pardo también aprovechó para enviar un m bajar a su mamá, “agradecerle a mi madre todo lo que me ha dado, felicitarla mucho por inculcarme valores”.

La presidenta también hizo un llamado muy especial, “recuerden que lo material no es importante lo más importante es lo espiritual, regalemos, cariño, regalemos mucho amor y protejámonos entre todos”.

“Que siempre vivan las mujeres mexicanas, que vivan todas las madres, que viva México”, concluyó.