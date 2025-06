“Más votos de los que tiene el PRIAN”: Sheinbaum celebra participación en elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el reciente proceso electoral en el que la ciudadanía eligió por primera vez a integrantes del Poder Judicial. Destacó la participación de 13 millones de votantes, cifra que, subrayó, supera por amplio margen el número de votos obtenidos por partidos como el PRI y el PAN en elecciones anteriores.

“Más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN, claro que fue un éxito el ejercicio del día de ayer”, expresó Sheinbaum, al referirse a la jornada histórica del domingo.

Libertad para manifestarse

En relación con la manifestación convocada en la Ciudad de México contra el proceso, la mandataria reiteró que en México hay libertad, y por ello la protesta pudo llevarse a cabo sin contratiempos. No obstante, cuestionó la representatividad del acto: “Habrá que ver cuánta gente participó en comparación de la gente que salió a votar”.

Un Poder Judicial que responderá al pueblo

Sheinbaum aseguró que el nuevo modelo de elección judicial no representa un riesgo para el país. “El nuevo Poder Judicial le va a responder al pueblo, no a la presidenta. No hay nada que temer, México es un país libre, democrático. No va a cambiar nada, a excepción del acceso a la justicia”, afirmó.

En ese sentido, rechazó las críticas que apuntan a un supuesto giro autoritario. “Nada de que vamos a tomar el rumbo de Venezuela, Nicaragua ni estas acusaciones de que vamos hacia un régimen autoritario”, sostuvo.

“México es el país más democrático del mundo”

La presidenta respondió también a los señalamientos de la oposición, atribuyendo su postura a la desorganización interna y desconexión con el nuevo momento político del país. Defendió el derecho del pueblo a elegir directamente a jueces, ministros y magistrados, calificándolo como un acto de democracia participativa.

“La oposición nos culpa de su desorganización, de su baja votación, lo que pasa es que México cambió. Hoy el pueblo tiene conciencia, se devolvió la dignidad del pueblo”, declaró.

Sheinbaum celebró especialmente la movilización ciudadana, y concluyó afirmando: “México es el país más democrático del mundo, aunque les moleste. Este odio, lo único que provoca es el rechazo de la gente porque lleva mucho de clasismo y racismo. El ejercicio de ayer es un ejemplo al mundo”.