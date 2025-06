World Vision México inicia Campaña “Suficiente” Contra Hambre Infantil

La organización subraya crítica realidad de la inseguridad alimentaria que padecen millones de infantes, impidiendo su desarrollo físico, cognitivo y emocional. — Para despertar la conciencia nacional y activar acciones en favor de la alimentación correcta para las infancias y juventudes, World Vision México (WVM) inició hoy desde el Museo Papalote del Niño, su campaña “Suficiente”.

El movimiento busca enfrentar la cruda realidad del hambre que aqueja a millones de niños y jóvenes mexicanos, una problemática que trasciende la simple falta de comida, pues abarca lo mismo excesos que deficiencias nutrimentales.

La obesidad infantil y la excesida delgadez, llamada emaciación, son comunes hoy día, pero completamente anormales; el problema es que 8 de cada niños y jóvenes “no identifican la obesidad o el sobrepeso como un problema de salud”, explicó Mario Valdez, Director Nacional de WVM.

La campaña llama con urgencia a la acción colectiva para asegurar que la niñez y juventud del país tengan acceso a una alimentación digna, nutritiva, y completa, “Suficiente”.

El evento inició temprano con el relato conmovedor del niño José Gabriel, quien puso de manifiesto el profundo dolor del hambre silenciosa que padecen y soportan sus pares todos los días.

Él evocó a una pequeña que prefiere el malestar físico a la angustia de su madre, quien se privaba de alimento para que sus hijos tuvieran un modesto bocado; aunque investida de amor, esa deficiencia nutrimental generó dolor en la niña, al grado que le impedía correr y jugar.

Esta escena es vivida en incontables hogares y muestra la cruda verdad de una infancia y juventud que crecen sin la energía necesaria para vivir plenamente, estudiar, jugar y también soñar.

Hambre Invisible, sus Consecuencias

El problema va más allá de un estómago vacío; se trata de una deficiencia nutricional profunda.

Muchos niños consumen lo que pueden, en lugar de lo que necesitan, llevan un desarrollo deficiente y normalizan el cansancio, el dolor de cabeza y el malestar general.

Esta situación, descrita como “abandono disfrazado de engaño” afecta la salud física, sino también el rendimiento académico y la maduración emocional de los estudiantes.

Como se da por sentado que los niños y jóvenes están nutridos, algunos desordenes de conducta dejan de ser asociados con el hambre de nutrientes que padecen los menores cada día.

Resulta paradójico que México, un país rico en cultura y recursos naturales, enfrente esta crisis alimentaria. Según datos presentados, para 2028, América Latina y el Caribe producirán cerca del 25 por ciento de la producción agrícola y pesquera mundial, sin embargo, más de 43 millones de personas en la región padecerán hambre.

Esta ironía dolorosa exige una reflexión profunda y una acción inmediata, también educación nutrimental para que los adultos sean responsables en construir desde el presente, el futuro que necesitan los menores.

La campaña “Suficiente” es respaldada por aliados estratégicos del sector privado, social y público, para visibilizar las hondas brechas alimentarias en el país y movilizar a todos los sectores hacia un cambio considerado urgente.

Alianza por el Presente de la Niñez

Campaña "Suficiente" de World Vision México World Vision lanzará el próximo 12 de junio en el Museo del Papalote, CDMX, la campaña global "Suficiente", que convoca a mirar más allá del plato. (Bruno García)

World Vision México cuenta con el compromiso de aliados clave como Papalote Museo del Niño, Grupo Dulcearte, Fundación ALSEA, Restaurante Pascal, y AMATI, para liderar las acciones.

Informó que “Suficiente” no es una simple alerta, “sino un movimiento transformador que invita a la acción consciente; su propósito es asegurar que la niñez mexicana tenga acceso a alimentos suficientes, nutritivos y dignos, elementos esenciales para un desarrollo integral”.

Mario Valdés, Director Nacional de WVM, afirmó que “es inaceptable que los niños se preocupen por silenciar su estómago en lugar de aprender”.

Explicó que la organización busca “sumar, no criticar, trabajando con evidencia y compromiso, porque se trata de vidas y futuros que no pueden esperar; la campaña busca un cambio de paradigma: reconocer a los niños como el presente del país, no solo como su futuro”.

Compromiso Multifacético y Sostenible

Expresó que la estrategia de la campaña abarca múltiples frentes; se plantea educar a las familias y comunidades sobre la importancia de una nutrición completa, impulsando incluso huertos escolares y parcelas productivas para la autosuficiencia. Además, es promovido el acceso a agua potable, que además de ser un macronutriente esencial, es un pilar estratégico indispensable para la preparación adecuada de alimentos.

Paras esto, la colaboración del sector empresarial es considerada fundamental; Luis Rodrigo Acuña, de Grupo Dulcearte, dijo que las empresas tienen una capacidad transformadora inmensa, porque pueden sembrar esperanza y apoyar iniciativas que cambian vidas.

Señaló que que “quien tiene el privilegio de tener voz tiene la responsabilidad de usarla para bien; y sí, los tacos son importantes pero los niños mucho más”, señaló el líder de la conocida firma “Taquearte”.

Explicó que se suman al llamado de la campaña de WVM para ir juntos con toda convicción y decir “suficiente, suficiente de indiferencia, suficiente de desigualdad, suficiente de que haya niñas y niños que no tengan acceso a una vida digna”.

ALSEA, Nutrir a los Niños es la Causa de Causas

Por su parte Ivonne Madrid, de Fundación ALSEA, compartió la misión de su organización para combatir la inseguridad alimentaria, una “causa de causas” desde 2004, a través de programas como “Va por mi cuenta”y el “Premio ALSEA a la Alimentación”.

Reveló que le causó indignación conocer las cifras del hambre y desnutrición en la quq se halla la infancia y juventudes de México.

Infirmó que Fundación ALSEA recabó en 2024 un monto récord de más de 51 millones de pesos superando la cifra de 45 millones del 2023.

Dijo que esta cifra les permite mantener en operación todos los programas que tienen para apoyar comedores infantiles, bancos de alimentos y los programas que tienen con socios como World Vision México.

Fácil, Descuidarse por Trabajar, y Dañino

El Chef mexicano, Bryan Balandra, director y funador del reputado Restaurante Pascal, informó su iniciativa Cena Suficiente que permitirá destinar fondos al proyecto de nutrición infantil de WVM.

Planteó que las personas necesitan aprender a seleccionar los ingredientes que les aporten salud, y adquirirlos de las comunidades locales, para saber preparar menus sanos que nutran a los niños y jóvenes.

Incluso dejó una tarea a toda la audiencia que le escuchaba; “desde este día, revisar qué están comiendo, los ingredientes, y de dónde proviene ese alimento, para cuidar la salud y la nutrición”.

Sencillo y amable, el Chef Bryan compartió que es fácil descuidarse, sobre todo cuando se está al frente de la preparación de los alimentos, y él mismo solía olvidarse de comer por dedicarse de lleno a su restaurante; “pero hoy tenemos a la Señora Rocío, Doña Chío, quien nos ayuda a recordar nutrirnos y ella nos prepara alimentos sanos para todo el equipo”.

Doña Chío conversó con el reportero y reveló que el Chef es muy trabajador y profesional,por ello requiere quien le prepare sus alimentos; “y yo cocino huevos, chilaquiles con pollo, sopas, carnes, y en ocasiones sandwiches para todo el equipo”.

Sin Comer Bien, Todo Puede Estar Mal

Alimentación Sana para las Empresas AMATI promueve una nueva cultura de catering, box lunch, cofre break, y gift box para alimentar sanamente a empleados y ejecutivos. (Gerardo González Acosta)

“Uno no puede pensar bien, no puede andar bien ni dormir bien si no ha comido bien”, señaló la maestra de ceremonias.

Esta frase, atribuida a Virginia Woolf, fue el eco del evento y encapsuló la esencia de la campaña, incluso con los bocadillos que patrocinó AMATI, empresa especialista en preparar alimentos y box lunch sanos para las empresas.

La frase es el recordatorio de que la nutrición es la base de todo desarrollo humano, impacta la energía, el aprendixaje, las emociones, la forma de ver el mundo y el futuro de cada niño.

“Suficiente” también llamó a la acción más allá del evento, y planteó a la sociedad asistente reflexionar sobre su propio rol y les instó a preguntarse “¿Qué estoy haciendo yo para que los niños crezcan con dignidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que su vida sea diferente?”.

Futuro Nutrido desde el Presente

Con la suma de voluntades hacia los niños y los jóvenes de México, World Vision México, sus aliados y la sociedad civil, iniciaron acciones para revertir la indiferencia y la desigualdad, reafirmaron que un futuro mejor es construido en el presente y es construido en equipo.

“El compromiso es transformar la vida de la niñez de México, garantizando que cada niña, niño y joven, tenga suficiente para comer y las oportunidades para alcanzar su máximo potencial”, señaló mario Valdez.

