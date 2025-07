Profeco anuncia acciones para pedir reembolso tras suspensión de juego de Estrellas 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comunicó que las personas afectadas por la suspensión del Juego de las Estrellas 2025 de beisbol, que estaba programado para el domingo 29 de junio y que no sólo se jugó unos minutos debido al mal tiempo, podrán hacer valer sus derechos y exigir el reembolso por el costo del boleto.

En caso de que el evento sea reprogramado, los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha. No obstante, si no desean o no pueden asistir en la nueva fecha, tienen derecho a solicitar el reembolso del costo total del boleto, incluyendo los cargos por servicio.

Para hacer válida esta solicitud, la Profeco recomienda conservar los comprobantes de pago, ya sean boletos impresos o electrónicos, y contactar directamente con las áreas de atención al cliente del proveedor. En caso de que la compra se haya realizado directamente en un establecimiento o taquilla, será necesario acudir al mismo lugar con los boletos, y si el pago se efectuó con tarjeta de crédito o débito, el titular deberá presentarse con la tarjeta utilizada. La devolución deberá realizarse a través del mismo método de pago con el que se hizo la compra.

Si el proveedor u organizador no devuelve el valor de las entradas o incumple con los plazos establecidos en los términos y condiciones, Profeco recuerda a las personas consumidoras que pueden presentar una queja mediante el Teléfono del Consumidor, marcando al 55 5568 8722 o al 800 468 8722. También pueden comunicarse por correo electrónico a la dirección asesoria@profeco.gob.mx.