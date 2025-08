Más muertes por picadura de abeja que por alacrán o mordedura de serpiente 

Abeja picando la mano de una persona Abeja picando la mano de una persona (La Crónica de Hoy)

En nuestro país, se registra un mayor número de personas que mueren por picaduras de abejas que las registradas por punción de alacrán o mordedura de serpiente.

Ello, debido a que las personas afectadas sufren una reacción alérgica como un shock anafiláctico, o son objeto de picaduras masivas de 70 o hasta 100 abejas, con lo que, la cantidad de veneno complica su atención, cobrando la vida de entre 80 a 90 personas.

En este sentido, Edgar Enrique Neri Castro, investigador del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, quien forma parte del grupo de trabajo del investigador Alejandro Alagón, también del IBt, y es quien desarrolla el proyecto “Venenos y antivenenos 30-30-45” que, entre otras acciones, promueve la difusión de conocimientos en la materia generados en esta entidad universitaria dirigido a médicos, paramédicos, personal de protección civil y bomberos del país.

Aseguró que nuestro país es excelente productor de antivenenos a nivel mundial y el científico Alejandro Alagón ha diseñado y mejorado gran parte de ellos.

Comentó que, hasta hace aproximadamente una década, el conocimiento sobre los venenos era limitado, pero se ha avanzado significativamente en su caracterización. Esto ha permitido comprender mejor los cuadros clínicos que se presentan en los hospitales y evaluar la eficacia de los antivenenos para neutralizar los efectos de las sustancias tóxicas.

Uno de los hallazgos relevantes es la identificación de un componente neurotóxico en numerosas especies de víboras, algo que no se había reportado en especies mexicanas, aunque sí en otras de Estados Unidos, Argentina y Brasil. Hemos detectado, al menos, 14 que lo presentan, lo cual es crucial porque cambia el enfoque de los médicos, añadió Neri Castro.

El universitario señaló que de las serpientes venenosas que hay en México, solo 20% por ciento pueden ocasionar daño, aunque incluso, encontrarlas resulta ser una tarea complicada, porque tienen hábitos nocturnos o crepusculares.

“Los accidentes suelen ocurrir cuando las personas trabajan en el campo y, al levantar una piedra, la serpiente que estaba escondida percibe una amenaza y reacciona en defensa propia”, refirió.

Hay registros de que cada año se registran alrededor de 4,000 envenenamientos y 34 muertes, en promedio, por mordedura de estos animales.

Sin embargo, las cifras podrían estar subestimadas porque hay quienes no acuden a los centros hospitalarios, pues les quedan lejos; se carece de acceso a internet y no son registrados; en algunos casos recurren a tratamientos o remedios con plantas y/o extractos que no son efectivos y solo retrasan la atención médica adecuada, lo que puede agravar los cuadros clínicos.

Resaltó que hoy se sabe que algunos venenos de víboras no solo causan daños locales en el sitio de la mordedura, sino que también pueden generar efectos neurotóxicos”, alertó.

En la actualidad está disponible el antiveneno Antivipmyn; la COFEPRIS aprobó un nuevo denominado Inoserp, el cual estará en el mercado próximamente. Han demostrado ser efectivos para tratar las mordeduras de las 74 especies de serpientes en el país.

Respecto a la picadura de alacranes, Neri Castro señaló que México ocupa el primer lugar mundial en incidentes por picaduras de estos con un promedio de 300 mil casos al año, sin embargo, no todas las especies representan un riesgo médico significativo, las de importancia son aquellas que habitan en el norte y centro del país.

En cuanto a las picaduras de arañas, indicó que se reportan de 2,000 a 4,000 mordeduras cada año, y en la actualidad los datos se han puesto al día para identificar si provienen de viuda negra (Latrodectus) o de violinista (Loxosceles), los dos géneros peligrosos en México.

Aclaró que aunque después de la picadura no hay dolor inmediato, los síntomas sí comienzan a manifestarse después de unas horas, y debido a que la lesión comienza siendo pequeña, pero se extiende progresivamente con dolor, ardor en la zona afectada o la formación de una ámpula, es recomendable acudir al hospital para ser evaluado, ya que en caso de sospecha de mordedura de araña violinista, es necesario que se administre el antiveneno.