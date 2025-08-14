Cobra Rubén Blades 10 mdp y Lila Downs, 3.8 mdp, por cantar en Guelaguetza, y en hospitales de Oaxaca, sin quimios: PT

CDMX — Los conciertos para amenizar el festival internacional oaxaqueño La Guelaguetza tuvieron un costo para el gobierno estatal de más de 22.8 millones de pesos, de los cuales 3.8 millones de pesos fueron para Lila Downs, Siddhartha, 4.6 millones de pesos, y Rubén Blades cobró 10 millones de pesos, con un aforo menor a lo estimado, señaló la diputada petista y economista Martha Aracely Cruz Jiménez, quien criticó el gasto millonario en estos eventos que no tienen costo-beneficio para la población.

La legisladora recriminó que mientras se erogan recursos para pagar conciertos, Oaxaca continúa, año con año, como una de las entidades con pobreza extrema, con hospitales que no pueden brindar quimioterapias a las personas víctimas de cáncer.

“En la Guelaguetza se invirtieron 162 millones de pesos, y sólo se obtuvieron ganancias por 57 millones de pesos; “el costo-beneficio pues no se vio reflejado”, reprochó la petista que ya ha denunciado incluso violencia en su contra.

Cruz Jiménez expuso que no hay generación de empleo, y Oaxaca se gasta el dinero que le da la Federación, porque ni siquiera recauda recursos propios.

“Los hospitales tienen muchas carencias. Hace unos días el Hospital Civil, que atiende a la mayoría de la población del estado de Oaxaca, se quedó sin luz, en plena Guelaguetza, colapsaron los tubos del drenaje”, acusó.

La legisladora resaltó que el pasado miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la medición de la pobreza multidimensional correspondiente a 2024, donde “Oaxaca sigue siendo el tercer estado con mayor pobreza y pobreza extrema”.

“¿Qué le pasa a nuestra clase política que administra los recursos, y no es capaz de sacarnos de esta pobreza?”, cuestionó Cruz Jiménez.

Consideró que todo ese despilfarro de recursos que hace el gobernador debería aplicarse a verdaderas políticas públicas que atiendan las necesidades de las y los oaxaqueños.

“Es momento de la revocación, que nos va a costar más de 150 millones de pesos”, pero el costo de otra Guelaguetza con este gobernador sería lo doble”, dijo.