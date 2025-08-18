Gobierno eleva a 1.8 millones la meta de viviendas nuevas durante la administración de Sheinbaum

Durante la conferencia matutina del 18 de agosto, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, anunció un incremento en las metas del Programa de Vivienda para el Bienestar, así como avances significativos en la reducción del rezago habitacional en el país.

Edna Elena Vega Rangel (Toma de pantalla)

La funcionaria informó que la meta de construcción de viviendas nuevas pasó de un millón a 1.8 millones de acciones, lo que permitirá beneficiar a 6.8 millones de personas. De esta cifra, 500 mil viviendas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 1.2 millones del Infonavit y 100 mil del Fovissste.

En cuanto al mejoramiento de vivienda, la meta también se elevó a 1.8 millones de apoyos, que impactarán en 6.4 millones de personas, muy por encima de los 450 mil contemplados originalmente. Vega Rangel precisó que para 2025 estaba previsto iniciar 172 mil viviendas nuevas, pero la cifra se elevó a 395 mil construcciones en proceso, aunque no todas quedarán concluidas dentro del año.

En lo que respecta a los avances, ya se han iniciado 163 mil 289 viviendas nuevas, de las cuales 42 mil 825 son a través de la Conavi y más de 120 mil mediante el Infonavit. En el rubro de mejoramientos, se han entregado 263 mil 462 apoyos o créditos, lo que representa un avance del 71 por ciento de la meta sexenal, y se espera alcanzar las 370 mil viviendas en este año.

Desde 2018, un total de 5.8 millones de personas han superado el rezago habitacional, de acuerdo con datos de la Conavi y la Sedatu. Dicho rezago se refiere a viviendas construidas con materiales precarios, sin acceso a excusado o aquellas en las que las familias viven en condiciones de hacinamiento.

Finalmente, la titular de la Sedatu invitó a la ciudadanía a consultar el portal https://viviendabienestar.gob.mx, donde se ofrecen detalles sobre los programas de la Conavi, Infonavit, Fovissste, Insus y SHF, así como los requisitos para acceder a ellos.