IMSS Bienestar amplía “Laboratorio en tu Clínica” y lanza las “Rutas de la Salud” a nivel nacional

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar presentó avances clave en sus programas de fortalecimiento de atención médica, con la estrategia “Laboratorio en tu Clínica” y el inicio del programa “Rutas de la Salud”, que buscan ampliar el acceso a diagnósticos y medicamentos en todo el país para 2025.

Rutas de salud (Toma de pantalla)

El coordinador nacional, Alejandro Svarch Pérez, informó que en el Estado de México el programa Laboratorio en tu Clínica ya cuenta con 576 unidades tomadoras de muestra en funcionamiento, con 497 mil 300 estudios procesados y 41 mil 900 pacientes atendidos. A partir del 31 de agosto, el programa se expandirá a CDMX, Tlaxcala, Quintana Roo y Baja California Sur, con hasta 74 unidades de toma de muestra por entidad. Colima se incorporará el 15 de septiembre y de octubre a diciembre se integrarán los estados restantes.

En cuanto a las Rutas de la Salud, que constituyen la estrategia más relevante del IMSS Bienestar, se destacó la entrega de 10 mil 497 kits de medicamentos a través de 8 mil 61 unidades médicas, distribuidos en mil seis rutas en tan solo cinco días, del 19 al 23 de agosto. El programa tiene como objetivo garantizar el abasto de medicamentos y material médico en cada centro de salud, uniendo los almacenes centrales con las unidades de atención primaria en todo el país.

Svarch subrayó que las Rutas de la Salud “son quizá la estrategia más importante y trascendental en materia de abasto desde que nació nuestra institución”, ya que permiten que cada médico cuente con lo necesario y cada paciente reciba la atención que requiere.

El lanzamiento de la estrategia se realizó en conjunto con 23 gobiernos estatales, la Secretaría de Salud, Birmex y decenas de servidores públicos locales, con el banderazo simbólico dado por los 23 gobernadores que participan en el programa.