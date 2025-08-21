Gobierno federal anuncia proyecto histórico de expansión eléctrica nacional con inversión multimillonaria

El gobierno federal presentó un ambicioso plan para fortalecer y ampliar el Sistema Eléctrico Nacional, con una inversión que supera los 8 mil millones de dólares y más de 163 mil millones de pesos destinados a infraestructura y modernización.

Luz Eelena González | Secretaria de Energía La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la secretaria de Energía, Luz Elena González, encabezaron está mañana la conferencia del pueblo de este miércoles. (Daniel Augusto)

Luz Elena González expuso que el programa 2025 contempla la construcción de nuevas líneas estratégicas de transmisión, la edificación de 524 subestaciones eléctricas y la instalación de compensadores eléctricos que permitirán un mayor alcance en la distribución. Entre los objetivos se encuentra conectar zonas alejadas de las grandes urbes, reforzar el suministro ante desastres naturales, garantizar un sistema seguro y establecer enlaces internacionales que fortalezcan la interconexión con países vecinos.

Como parte del Plan de Expansión 2025-2030, Emilia Calleja anunció que se dará mantenimiento a equipos y bancos de baterías, lo que permitirá modernizar el sistema de distribución y hacerlo más eficiente. Este plan contempla una inversión adicional de 163 mil 540 millones de pesos, la construcción de 275 nuevas líneas de red eléctrica y la consolidación de 524 subestaciones que beneficiarán a más de 50 millones de usuarios en todo el país.

Las autoridades subrayaron que la estrategia busca ampliar el acceso a la energía, fortalecer la red eléctrica nacional, abastecer a nuevas industrias y polos de desarrollo, así como descongestionar la red existente para brindar un servicio más confiable. Con estas acciones, México apunta a un sistema eléctrico más robusto, moderno y preparado para los retos de las próximas décadas.