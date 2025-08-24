Ángel Cabrera Mendoza, nuevo presidente de la CNBV

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), estrena nuevo presidente: Ángel Cabrera Mendoza (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en la noche del pasado vernes que Ángel Cabrera Mendoza ocupará la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez.

Cabrera Mendoza ha participado en diferentes puestos de la Administración Pública Federal y en el sector de reguladores financieros, “ocupando cargos de alto nivel dentro de diversas áreas de la SHCP, tales como la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Subsecretaría de Egresos”, señaló Hacienda y Crédito Público.

La dependencia resaltó que la trayectoria y experiencia de Cabrera Mendoza “en materia financiera y regulatoria constituyen un respaldo para el cumplimiento de las atribuciones que la ley confiere a la Comisión, en particular en lo relativo a la emisión de norma y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como en la supervisión y operación del sistema financiero”.

Cabrera Mendoza estará al frente de la CNBV a partr del primero de septiembre, “con este nombramiento, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reafirman su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero mexicano y el cumplimiento de las políticas públicas del Gobierno Federal”, concluye el comunicado.

Es importante destacar que Cabrera Mendoza cuenta con una amplia experiencia en el sector público por los diversos cargos en los que se ha venido desempenando, como la Procuraduría Fiscal de la Federación, Petróleos Mexicanos (Pemex), en la subsecretaría de Egresos de Hacienda y en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE.

Del 2022 a la fecha se venía desempeñando como coordinador de banca, valores y ahorro, en la propia Secretaría de hacienda.

En Petróleos Mexicanos, del 2016 al 2019 se desempeñó como asesor jurídico de director corporativo de Procura y Abastecimiento de Pemex y fue responsable de elaborar proyectos normativos en materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra Pública.

En el IFE se desempeñó como subdirector de análisis y responsable de elaborar los proyectos de acuerdos para la administración de los tiempos oficiales en radio y televisión destinados a los partidos políticos nacionales.

En ese mismo instituto se desempeñó como asesor jurídico del secretario ejecutivo jefe del departamento de recursos materiales así como coordinador de la dirección jurídica.

Cabe mencionar que el saliente presidente actual, Jesús de la Fuente Rodríguez, fue designado como presidente de la CNBV en octubre de 2021, según instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.