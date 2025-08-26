Regreso a clases 2025: El 1 de septiembre no se cancelan clases por el Informe Presidencial

. Los estudiantes deben prepararse para el regreso a clases.

Más de 23 millones de niñas, niños y adolescentes de educación básica en México disfrutan todavía de sus vacaciones de verano, luego de concluir el ciclo escolar 2024-2025 el pasado mes de julio. Sin embargo, el regreso a las aulas está cada vez más cerca, y este año coincide con una fecha importante: el 1 de septiembre, Día del Informe Presidencial.

Ante la coincidencia, surgieron dudas entre padres, madres y docentes sobre si habría suspensión de clases. La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que no habrá descanso ese día. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 1 de septiembre no es considerado día obligatorio de descanso, por lo que tanto estudiantes como personal educativo deberán presentarse normalmente a sus actividades escolares.

¿Cuándo terminan las vacaciones de verano?

El periodo vacacional oficial comenzó el sábado 19 de julio y concluye el domingo 31 de agosto, otorgando a los estudiantes 46 días de descanso, una cifra mayor a la de años anteriores. Esta ampliación responde a compromisos adquiridos por la SEP con el magisterio, tras diversas movilizaciones y demandas.

Inicio del ciclo escolar 2025-2026

El nuevo ciclo escolar inicia el lunes 1 de septiembre de 2025, mientras que las y los docentes retomaron actividades desde el 25 de agosto, con el objetivo de participar en cursos de actualización y preparar el regreso a clases. Así lo confirmó el titular de la SEP, Mario Delgado, quien destacó la importancia de estos días previos para la organización escolar.

Este ciclo tendrá 185 días efectivos de clases, cinco menos que en años anteriores, como parte de los ajustes realizados por la SEP.

Puentes y días festivos del ciclo escolar

El calendario oficial contempla 8 fines de semana largos por sesiones de Consejo Técnico Escolar y 9 días festivos, algunos de los cuales coinciden con vacaciones. Aquí las fechas clave:

Puentes por Consejo Técnico (viernes):

26 de septiembre de 2025

31 de octubre de 2025

28 de noviembre de 2025

30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

28 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

Días festivos:

Martes 16 de septiembre de 2025

Lunes 17 de noviembre de 2025

Jueves 25 de diciembre de 2025

Jueves 1 de enero de 2026

Lunes 2 de febrero de 2026

Lunes 16 de marzo de 2026

Viernes 1 de mayo de 2026

Martes 5 de mayo de 2026

Viernes 15 de mayo de 2026



