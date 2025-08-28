Regreso a clases puede representar hasta un 70% de riesgo de enfermarse  

Regreso a clases, riesgo de enfermedades Con el regreso a clases, existe hasta un 70% de que los más pequeñitos del hogar, pudieran contraer enfermedades en vías respiratorias, al convivir varios niños y niñas en un salón de clases (La Crónica de Hoy)

Ante el inminente inicio del nuevo ciclo escolar, especialistas recomiendan a madres, padres y/o cuidadores sobre todo de las y los más pequeñitos del hogar, tomar medidas preventivas, ante la alta probabilidad de que en el salón de clases, contraigan enfermedades en vías respiratorias.

La doctora Carmen Celeste Rosas, gerente médico de Obesidad y Medicina General en Merck Group señaló que las enfermedades respiratorias recurrentes en niños durante el regreso a clases deben abordarse con un enfoque preventivo, no reactivo.

Una atención médica oportuna no solo protege a los menores en los primeros días de escuela, sino que previene complicaciones a largo plazo y reduce el riesgo de brotes cada vez más fuertes.

Recordó que el reencuentro con compañeros en el inicio de un nuevo ciclo escolar trae consigo una amenaza silenciosa para la salud de los más pequeños por lo que se debe tener mayor consciencia respecto de la importancia de proteger la salud respiratoria desde los primeros síntomas, evitando complicaciones más graves y cuidando el sistema inmunológico de los menores.

Sostuvo que este fenómeno se repite cada año con regularidad y tiene su origen en una combinación de factores biológicos y ambientales. Las aulas escolares se convierten en espacios de alto riesgo epidemiológico debido a tres causas principales: la concentración de niños en espacios cerrados, la circulación de nuevos virus introducidos durante el verano y el debilitamiento temporal del sistema inmunológico por el cambio de rutinas.

Estos factores ocasionan que al juntarse nuevamente estudiantes y profesores en un salón de clases, los virus y bacterias causantes de resfriados comunes, bronquitis, asma, rinitis alérgica, gripa y tos, entre otras, encuentran las condiciones perfectas para transmitirse con facilidad.

Un simple estornudo, el contacto con superficies contaminadas o la interacción con personas enfermas pueden desencadenar contagios que, de no atenderse adecuadamente, pueden evolucionar en complicaciones más graves.

Ante ello recomendó, seguir medidas de higiene básicas como cubrirse con un pañuelo desechable (o con el antebrazo) al toser o estornudar, mantener una alimentación balanceada rica en vitamina C y beber suficientes líquidos, así como vigilar que los esquemas de vacunación estén completos, realizar actividad física regular para fortalecer las defensas y lavado frecuente de manos con agua y jabón, sobre todo ésta última que puede reducir hasta en un 80% el riesgo de contraer enfermedades de transmisión por contacto, convirtiéndose en una de las estrategias más eficaces para frenar la propagación de virus y bacterias en los salones de clases.

Refirió que en la actualidad existen alternativas terapéuticas complementarias para prevenir infecciones respiratorias recurrentes, como los medicamentos con lisado bacteriano mecánico sublingual, los cuales han demostrado eficacia en la reducción de episodios infecciosos, ya que estimulan y modulan la respuesta inmunológica, favoreciendo la producción de anticuerpos".

Este tipo de inmunoestimulantes podría disminuir hasta tres episodios anuales de infecciones respiratorias en niños y niñas, reduciendo hasta en un 50% el ausentismo escolar; no obstante, la especialista enfatiza que su uso siempre debe ser supervisado por un médico, quien evaluará cada caso particular.