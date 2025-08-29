“No caigan en las drogas”, llama el director general del CCH, a estudiantes de primer ingreso 

Benjamín Barajas, director general del CCH Benjamín Barajas, director general del CCH, dio la bienvenida a la nueva generación de estudiantes 2025, en el plantel Azcapotzalco, en donde exhortó a los jóvenes no caer en las drogas y a los padres y madres mantenerse al pendiente de los jóvenes

Al dar la bienvenida a la generación 2026 al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Azcapotzalco, el director general de dicha institución, Benjamín Barajas Sánchez, hizo un puntual llamado a los jóvenes de primer ingreso: “no deben caer en las drogas ni el alcohol”.

Al encabezar la ceremonia de bienvenida a los estudiantes de la generación 2025, en un discurso sencillo y directo a los cientos de jóvenes de primer ingreso, quienes estuvieron acompañados de sus padres y madres, el maestro Bajaras Sánchez pidió a las y los nuevos estudiantes, “les digo que no deben caer en las drogas -a modo de broma planteó-, ¿porque se van a ir al infierno toda aquel que fume o beba?, ¡no!.

“No deben caer en eso porque les afecta su salud física y emocional. Porque a ustedes les afecta está probado que en los jóvenes su visión de futuro todavía no está bien desarrollada y cuando lleguen a mi edad se les murieron todas las neuronas y no van a poder hablar como yo”, estableció.

No han terminado de madurar

Reiterativo en el tema, el director general de los Colegios de Ciencias y Humanidades estableció que no caer en las adicciones es un tema de salud, y les explicó que a la edad que ellas y ellos tienen, aún no ha terminado de madurar (su cerebro), “por eso no debemos empezar a probar, ¿qué tal que nos gusta?, estableció, al tiempo que les advirtió que diversos estudios han demostrado que el ser humano tiene un gen “por ahí que nos invita a la adicción, entonces ojo con eso”.

También pidió luchar por la igualdad de género y fortalercerla entre hombres y mujeres tanto en derechos como en oportunidades y lanzó un “cero agresión a las mujeres, cero absolutamente cero” y un sí al diálogo, sí a las diferencias que son parte de la vida, pero no a las desigualdades”.

Al tiempo que enfatizó que los CCH, son escuelas en donde la libertad es el punto número uno, en donde aprenderán a ser responsables, también pidió a madres y padres “mantenerse atentos de sus hijos e hijas no hay: ahí se los aviento en la escuela y a ver qué hacen con ellos, ¡no señor!, hay que preguntar cómo van sin ser invasivos, pero estar con ellas y ellos apoyándolos”.

Ustedes están sentados junto a un genio

“Quiero decirles estimadas mamás y papás que están ustedes sentadas y sentados junto a un genio o a una niña genio ... y lo deben celebrar siempre”, al tiempo que enfatizó que si en ese momento “les pusiera el examen que contestó su hija o hijo o me lo pusiera a mí mismo, creo que saco cinco aciertos y eso serían esos aciertos por `péguele al blanco´, porque, realmente están aquí por su capacidad y cualidades que adquirieron en la casa”, enfatizó.

Entrar a la UNAM es muy difícil, pero irse de la UNAM es imposible se es universitario para toda la vida, ahora ustedes, señaló, forman parte de esta enorme familia de piel dorada y sangre azul.

Enfatizó además, el hecho de que el CCH Azcapotzalco tuvo un 76% de egreso el año pasado, lo cual demuestra que en ese plantel el aprendizaje de los jóvenes aumenta más que en los otros planteles, al contar con una planta de docentes de primer nivel, por lo que aprovechó la oportunidad para felicitar a la directora del plantel Martha Patricia López Abundio.

Refirió que don Pablo González Casanova, fundó el CCH en 1971 y toda la vida creyó en los jóvenes, por lo que, refrendó: “ustedes son la fuerza transformadora de la sociedad piensen en la responsabilidad que tienen, pero también sean felices por favor las dos cosas se valen. Ustedes con nuestro apoyo van a ser esos líderes que necesita este país”.