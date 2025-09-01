Beca Rita Cetina 2025: registro, pagos y requisitos con Llave MX

Beca Rita Cetina 2025 Miles de estudiantes de secundaria reciben este apoyo del gobierno federal (Crónica Digital)

La Beca Rita Cetina 2025 es uno de los programas sociales más relevantes del Gobierno de México, diseñado para que estudiantes de secundaria pública continúen sus estudios sin que la falta de recursos represente un obstáculo. A continuación, te contamos todos los detalles de pagos y registro de este programa social.

Este apoyo económico, gestionado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, tiene como meta garantizar que las y los adolescentes permanezcan en las aulas y cuenten con las herramientas necesarias para avanzar en su formación académica.

Beca Rita Cetina: ¿ habrá pago durante el mes de septiembre?

El apoyo que otorga la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos cada dos meses por familia, con un monto adicional de 700 pesos por cada estudiante inscrito en secundaria.

El beneficio se entrega durante 10 meses al año y se suspende en el periodo vacacional de verano. El último depósito se realizó en junio de 2025, correspondiente al tercer bimestre del año.

Aunque el ciclo escolar 2025-2026 inicia el primero de septiembre, este mes no habrá dispersión de recursos. De acuerdo con el calendario oficial, los pagos se reanudarán en octubre, una vez que concluya el registro de nuevos beneficiarios.

Fechas de registro Beca Rita Cetina secundaria y primaria

El registro para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria comenzará el 15 de septiembre de 2025. En el caso de primaria, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que la inscripción se llevará a cabo hasta 2026 como parte de la ampliación del programa.

El beneficio tiene una vigencia de hasta 30 meses por estudiante, lo que permite acompañar a las familias a lo largo del trayecto escolar de sus hijas e hijos.

Llave MX: requisito clave para inscribirse a la Beca Rita Cetina

Para participar en el programa es obligatorio contar con una cuenta activa en Llave MX, una plataforma de identidad digital que facilita trámites gubernamentales, incluido el registro de la Beca Rita Cetina.

El proceso de creación de la cuenta requiere ingresar al portal oficial, proporcionar CURP, datos personales y de contacto, así como verificar el correo electrónico y el número telefónico mediante códigos de confirmación. Una vez activada, esta herramienta permite gestionar la inscripción al programa de manera ágil y segura, sin necesidad de acudir a oficinas.

Requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina 2025

La convocatoria se llevará a cabo exclusivamente en línea, por lo que es fundamental preparar la información necesaria para el registro.

Para inscribirse, las familias deben tener hijas e hijos matriculados en escuelas públicas de educación básica en México, además de una cuenta activa en Llave MX para poder acceder a la plataforma.

Beca Rita Cetina Gutiérrez Este nuevo programa social va dirigido en principio a estudiantes de secundaria (Crónica Digital)

Durante el proceso de registro será indispensable proporcionar la CURP del estudiante, una identificación oficial vigente del padre, madre o tutor, así como un comprobante de domicilio actualizado.

Garantizar que los datos del alumno estén correctos en el sistema será clave para completar con éxito el trámite y asegurar el acceso al beneficio económico.