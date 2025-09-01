Lorena Cuéllar anuncia obras históricas para Tlaxcala

Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros (Adolfo López)

Durante su asistencia al Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, destacó las obras y proyectos históricos que llegan a la entidad gracias al respaldo del Gobierno Federal.

La mandataria tlaxcalteca señaló que una de las acciones más importantes es el saneamiento del río Saguapan, que conecta con el Acoyac, un proyecto que por muchos años no se había concretado por la gran inversión que requería.

“Hoy, con el apoyo de nuestra presidenta, se está logrando”, expresó.Asimismo, anunció que Tlaxcala será el primer estado del país en contar con un polo de desarrollo, el cual estará listo en febrero próximo. Cuéllar Cisneros resaltó que esta obra marcará un parteaguas en la economía local y abrirá nuevas oportunidades para las familias tlaxcaltecas.

La gobernadora también mencionó que el Hospital de la Mujer recibirá apoyos y mejoras como parte de las acciones que fortalecen los servicios de salud en el estado.

Finalmente, Cuéllar Cisneros aseguró que todos estos proyectos representan obras sin precedentes en Tlaxcala y forman parte de una visión nacional para que el progreso llegue a todas las regiones del país.