IMSS anuncia la construcción de ocho nuevos hospitales en el país

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que actualmente se encuentran en proceso de construcción ocho hospitales en distintas entidades del país, con el fin de responder al crecimiento de la derechohabiencia, que durante años superó a la expansión de la infraestructura médica.

Zoé Robledo Aburto, Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social El IMSS reportó un crecimiento de 138,139 empleos, alcanzando un total de 22.6 millones de puestos registrados, de los cuales el 86.6% son permanentes. (IMSS)

“Durante muchos años el crecimiento de la infraestructura no iba a la par del crecimiento de la derechohabiencia”, señaló el funcionario, al destacar que los nuevos hospitales buscan reducir la brecha en la atención y fortalecer la capacidad del IMSS.

Entre las obras en desarrollo se encuentran el Hospital General Regional No. 25 Zaragoza en la Ciudad de México, el Hospital General de Zona No. 36 San Alejandro en Puebla, el Hospital General de Zona en Tula, Hidalgo, así como el Hospital General de Zona en Navojoa, Sonora, y otro más en Guanajuato, Guanajuato. Asimismo, se construye el Hospital General de Zona “14 de Septiembre” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el Hospital Gineco Pediatría No. 15 en Ciudad del Carmen, Campeche; y el Hospital General de Zona No. 15 Dr. Ernesto Ramos Bours en Hermosillo, Sonora.

Con estas obras, el IMSS busca ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios de salud y atender de manera oportuna las necesidades de millones de derechohabientes en todo el país.