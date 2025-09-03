Juez da revés a MP mexiquense; advierte que no puede negar “pruebas” con las que acusa presunto feminicidio

El juez de Control del Estado de México, Eduardo Robles Camello, suspendió la audiencia intermedia en el caso de Alan Gil Romero y la muerte de Ana María, luego de avalar irregularidades cometidas por la Fiscalía mexiquense que se niega a que la defensa del joven, preso desde 2023, tenga acceso a las supuestas “pruebas” con las que lo acusa del delito de feminicidio.

A las 9: 30 horas dio inicio la audiencia en los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias de Tlanepantla, frente al Penal de Barrientos –donde está recluido Alan- en la que el cuerpo de abogados de Gil Romero expuso fallas que no le permiten confrontar mecánica de diversos hechos, como el acceso al lugar donde Ana María, de 18 años, falleció, así como una supuesta entrevista a un testigo de nombre Gabriel Maya, quien habría rendido su declaración vía zoom al encontrarse tras los hechos en Alemania. De ese testimonio no quedó prueba en video que pudiera consultarla “porque no existe”.

La representación social argumentó que esa prueba está transcrita y asentada en la correspondiente carpeta de investigación, con lo que pretendía imponerse al juez, de acuerdo con el desarrollo de la diligencia en la que estuvo presente este medio de comunicación,

El Ministerio Público rebatió así a la defensa de manera directa, lo que provocó que el juzgador le llamara la atención. “Ustedes van a causar un conflicto. Diríjase a mí, no a la defensa del acusado.

El MP continuó y advirtió que la etapa de investigación ya se había agotado, por lo que la solicitud de la defensa debía desecharse.

El juez de Control volvió a dirigirse al Ministerio Público y le advirtió que no se pueden negar las pruebas a la defensa y decidir ellos que en la etapa intermedia ya no es válida la incorporación de cualquier elemento probatorio de los abogados de Alan.

El juzgador fue claro y enérgico: “Uno, porque no se le puede negar a la parte acusada acceder a las investigaciones periciales y de ubicación, a pesar de que ya haya pasado el periodo de investigación. Lo dice la Constitución, artículo 1, y los artículos de los códigos penales”, le espetó Eduardo Robles.

Ante las fallas del MP y también de la defensa de Alan, un nuevo cuerpo de abogados que asumieron el caso, apenas el pasado 20 de agosto, luego de que se revocara la anterior asesoría por los pocos avances para demostrar la inocencia de Alan, pese a que ya han pasado dos años en que ocurrieron los hechos.