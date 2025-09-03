UNAM y British Council fortalecen cooperación

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, recibió a laembajadora del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México, Susannah Goshko, con el propósito de dialogar en torno delos vínculos de colaboración entre México y el Reino Unido, reunión en la que la máxima autoridad de la Universidad Nacional y la representante delReino Unido en nuestro territorio firmaron unaCarta de Intención, texto que ostentacomo objetivo robustecer la enseñanza y certificación del idioma inglés, las oportunidades de acceso e inclusión en la educación superior, así como la participaciónen la promoción de actividades en áreas de interés común para el beneficio de estudiantes, docentes e integrantes de sus comunidades universitarias.

La importancia de este compromiso radica en que el programa de becas, el Reino Unido es el segundo más socorrido por los estudiantesmexicanos, después de Estados Unidos; a decir de la embajadora Goshko y del rector Lomelí se espera que con esta accióncada vez más jóvenes ingleses viajen a nuestro país para estudiar en la UNAM.

La diplomática se dijo confiada en que esta iniciativa permitiráfortalecer la contribución cultural y educativa del British Council en materia de enseñanza trasnacional, inclusión y diversidad, perspectiva de género, movilidad y redes de exalumnos.