Profeco emite el “¿Quién es Quién en los Precios?" de los Chiles en nogada

Profeco da a conocer precios mínimos y máximos de los ingredientes del Chile en nogada

Platillo fundamental dentro de la gastronomía mexicana, el Chile en nogada es tan relevante para nuestra cultura que en 2024 fue proclamado como Patrimonio Cultural Intangible de Puebla. En la antesala de las fiestas patrias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mediante el programa Quién es Quién en los Precios, presentó esta semana los precios mínimos y máximos del chile poblano o chile para rellenar y de la granada roja, los cuales constituyen los ingredientes principales en la preparación de este platillo.

Para ello, dicha dependencia llevó a cabo un monitoreo del 25 al 29 de agosto para reportar el precio promedio del chile poblano o chile para rellenar: 60.89 pesos el kilo. El estudio también dio cuenta del precio más bajo, que recayó en $29.90 el kilo, el cual se registró en Alsuper Coss y Alsuper Fresh Market, ubicados en Saltillo, Coahuila, y Zacatecas, Zacatecas, de manera respectiva; asimismo, se reportró que en Bodega Aurrera Querétaro, Santiago de Querétaro, el kilo estaba en $35.00, mientras que en el mercado público Ajusco Montserrat, Coyoacán, Ciudad de México, fue de $38.00 el kilo.

En contraste, el precio más elevado de este chile fresco se situó en Walmart Express, Iztapalapa, en la Ciudad de México, a un precio de $89.00 el kilo; en tiendas Chedraui ubicadas en Aguascalientes, Morelia, Villahermosa y Acapulco Costera, a la par que en Walmart sucursal Copilco en la Ciudad de México, en $79.00 el kilo.

Por otra parte, se informó acerca de los costos del otro ingrediente característico de los chiles en nogada: la granada roja. La Profeco reportó que el precio promedio fue de $72.46 el kilo; el más bajo de $59.90 el kilo en Chedraui Selecto, Benito Juárez, en la Ciudad de México; seguido de Bodega Aurrera de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, a $64.00 el kilo, y a $66.00 el kilo en tiendas Walmart de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

De manera opuesta, los precios más altos se registraron en Soriana Hiper, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el cual se encontró a $108.00 el kilo, mientras que en Soriana Super, Tlalpan, igualmente en la Ciudad de México, a $103.50 el kilo.

En La Comer, de Coyoacán y de Tlalnepantla, Ciudad de México; en Fresko La Comer, y City Market, Huixquilucan, Ciudad de México; Fresko La Comer, Cuernavaca; La Comer Morelia y la de Santiago de Querétaro, así como en City Market Pueba, el kilo de este producto fue de $79.90 el kilo.