Las muertes totales caen un 2% en México en el primer trimestre del año

Las muertes totales cayeron un 2% interanual en México hasta un total de 211,894, aunque en cifras absolutas siguen por encima de los niveles prepandemia, así lo reportó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos de enero a marzo pasados es menor a los 213,339 fallecimientos reportados en el mismo periodo de 2024, pero mayor a las 202,556 de igual lapso en 2020, cuando la pandemia de covid-19 llegó al país a finales de febrero.

Asimismo, la tasa de defunciones por cada 100 mil habitantes fue de 162.5 de enero a marzo de 2025, indicó el Inegi.

Este índice es menor al de 164.5 fallecimientos por cada 100,000 personas del mismo periodo de 2024 y el de 160.9 de igual lapso de 2020.

Del total de defunciones, 55.6% fueron de hombres, 44.3% de mujeres y el resto de género no precisado.

El porcentaje más alto de defunciones se presentó en personas mayores de 64 años, este ascendió a 59.7%.

Los estados con las mayores tasas de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes fueron Ciudad de México (214.3), Colima (187.7), Morelos (180.4), Sonora (179.9) y Veracruz (178.9).

Por su parte, con los menores índices estuvieron Guerrero (78.7), Quintana Roo (109), Durango (111.2), Campeche (115.6) y Sinaloa (119.3).

El Inegi registró a los males cardíacos como la principal causa de muerte, con 51,382 defunciones por esta causa.

Entre las principales ya no figura el covid-19, que en 2021 fue la mayor causa de muerte con 238,772 defunciones y en 2022 cayó a la quinta posición, con 38,508.

El segundo motivo es la diabetes (30,578) y el tercero son los tumores malignos (23,678), mientras que el cuarto fueron la influenza y neumonía (11,703) y el quinto la enfermedades del hígado (10,097)

Además, resaltó que los homicidios se mantuvieron como la octava causa de muerte, con 7,133 registrados en los primeros tres meses del año.

Las cifras se obtuvieron mediante certificados de defunción de las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses. Se complementó con las actas de defunción del Registro Civil y los cuadernos estadísticos proporcionados por las Agencias del Ministerio Público.